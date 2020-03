Italia: volvió a subir el número de contagios y ya hay 8.215 muertes

Italia cortó ayer una racha de cuatro días consecutivos con descensos en la cantidad de contagios de coronavirus, al registrar 712 muertes y 4.492 nuevos positivos de Covid-19, mientras el premier Giuseppe Conte reconoció que la pandemia generará una recesión "severa y dura",

El jefe de la Protección Civil, Agostino Miozzo, indicó que el país llegó a las 8.215 víctimas mortales al registrar 712 casos en las últimas 24 horas.

Tras cuatro días de leves descensos en los nuevos contagiados, Miozzo dio a conocer que "lamentablemente se dio una nueva suba en los infectados, con 4.492" frente a los 3.491 registrados entre martes y miércoles. El total de casos positivos ascendió a 80.539.

El número se vio robustecido por los 2.543 positivos y 387 muertos que registró la Lombardía, la región más golpeada del país que concentra casi el 60 por ciento de las víctimas totales.

A primera hora, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó que la pandemia del coronavirus generará una recesión "dura y severa" para su país y para toda la Unión Europea (UE).

En una medida drástica, Italia se volvió la primera nación desarrollada de Occidente en ordenar el cierre de la mayor parte de su industria para detener la propagación. La medida constituye una posible advertencia para otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que todavía se resisten a aplicar medidas tan radicales.

El gobierno decidió ampliar el cierre obligatorio de actividades comerciales no esenciales a la industria pesada. Italia es la tercera economía más grande de la eurozona, un importante exportador de maquinaria, textiles y otros bienes.

La cámara de los industriales, Confindustria, calculó que la medida tendrá un costo de entre 70 mil millones y 100 mil millones de euros de riqueza nacional al mes si el 70 por ciento de las empresas están cerradas. Aunque algunas grandes negocios ya habían suspendido sus actividades, miles de pequeños fabricantes continuaron trabajando pero deberán cerrar ahora.

"Estamos entrando en una economía de guerra", dijo el presidente de Confindustria, Vincenzo Boccia.

España

Con 56.197 positivos y 4.145 fallecidos, España es el segundo país con más víctimas mortales después de Italia.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus empeoró ayer. A los 8.598 nuevos contagios se sumó un error de las autoridades en la compra de test rápidos de Covid-19, lo que disparó las críticas a la gestión del gobierno.

El gobierno de Pedro Sánchez compró 650 mil test rápidos de Covid-19 pero los primeros lotes de estos test comprados a China no funcionaban, ya que presentaban una sensibilidad del 30 por ciento cuando debía ser del 80 por ciento.

La embajada de China en España afirmó a través de su cuenta de Twitter que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology "no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos".

La reacción opositora no tardó en llegar. "Sánchez debe explicar por qué el gobierno no ha validado los test que ha comprado y que no funcionan, y si se han adquirido a una empresa sin licencia, como dice China. Si es cierto, estamos ante una auténtica irresponsabilidad que debe tener consecuencias", advirtió el líder del opositor Partido Popular (PP), Pablo Casado.

Alemania

Alemania es el quinto país más afectado, con 43.646 casos, 239 fallecidos y 3.959 personas curadas. Irán sigue a continuación, con 29.406 positivos, 2.234 muertos y 10.457 personas recuperadas.

Francia acumuló un total de 29.115 casos de coronavirus, con 1.696 víctimas mortales, seguida por Suiza, que adelantó a Corea del Sur y contabilizó 11.316 personas contagiadas y 171 muertos. Reino Unido avanzó una posición, superando a Corea del Sur, y quedó como noveno país con más casos, 11.772 positivos y 477 muertos.

Corea del Sur, que durante varias semanas llegó a ser el país con más contagios y ahora tiene el brote casi controlado, se quedó como el décimo país más afectado, con 9.241 positivos y 131 muertos.

Países Bajos, por su parte, acumuló 7.459 positivos, con 435 víctimas mortales, tras adelantar a Bélgica, que llegó a 6.235 contagiados y 220 muertos, y a Austria, que contabiliza 6.001 casos y 31 víctimas mortales.

Portugal tuvo 3.544 personas contagiadas y 60 fallecidos.