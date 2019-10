Irrazábal aseguró que "los agresores fueron los inspectores"

El secretario adjunto de la Unción Obreros de la Construcción (Uocra), Sixto Irrazábal, negó haber sido el instigador de la golpiza que sufrieron tres inspectores de tránsito que quisieron llevar un auto que está mal estacionado frente a la sede gremial y fueron atacados. “No es verdad lo que dicen, nosotros no somos patoteros”, aseguró.

“La agresión fue al revés, nosotros estacionamos los autos en esa cuadra, pero no hubo nada de eso, ni crucé una palabra con los inspectores”, aseguró el sindicalista, quien hoy deberá rendir cuentas en el gremio, y enfatizó: “No estuve en todo el día, fui un ratito a buscar unos papeles y hubo una denuncia de los vecinos, pero no era contra mi auto ni la dirección”.

"Los inspectores nos agredieron a nosotros, nosotros no golpeamos a nadie, yo ni siquiera estaba ahí", dijo el titular de la Uocra, Sixto Irrazábal

“Cuando me retiraba fue el inspector el que me cruzó”, insistió Irrazábal, en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y señaló: “No fue una patota, no fue ni en el lugar donde yo estaba, fue en el esquina de Callao y Salta, donde discutieron los inspectores, que están siempre detrás de nosotros, porque ahí cerca hay una escuela”.

Irrazábal afirmó que “la discusión empezó con algunos delegados” y aclaró que “ni siquiera fueron 30, como se dijo, porque fue el viernes, a las cinco de la tarde y ya se habían ido casi todos del sindicato”, e insistió: “Yo no crucé ni una palabra con los inspectores, no sé por qué dicen eso, quizás lo hicieron porque fueron ellos los que cometieron la falta”.

Hoy el comité central de la delegación local de la Uocra escuchará el descargo de Irrazábal sobre el incidente que se registró frente a la sede sindical y que terminó con tres agentes de la Dirección de Tránsito agredidos a golpes por por “patota”. Según el testimonio de los inspectores municipales, fue el propio titular del gremio quien mandó a que les pegaran.

“Los inspectores nos agredieron a nosotros, nosotros no golpeamos a nadie”, aseguró Irrazábal, y señaló: “Yo no estaba ahí, pero los muchachos me contaron. Y es así, porque todos los días, todas las semanas, los inspectores nos están agrediendo a nosotros, continuamente tenemos que estar discutiendo con ellos, cuando somos trabajadores como ellos”.

“Es mentira, no es verdad lo que dicen, nosotros no somos patoteros”, aseguró Irrazábal, y siguió: “Este es un invento de la Municipalidad, ellos tienen el poder y la agresión viene del poder. ¿Por qué salta esto ahora? Porque están desviando las noticias, aumentaron el boleto el domingo, pararon todas las obras, y ahora ahora hablan de mí”.

“Tengo 20 años en el gremio y nunca tuve una denuncia penal”, aclaró el dirigente gremial, y agregó: “Siempre tenemos problemas con los inspectores. A los chicos que dejan las motos frente de las obras se las llevan, sin un diálogo. Estamos construyendo una ciudad, somos trabajadores, hay que entenderlo. Labrale la multa y listo, no te lleves el único medio de transporte que tienen”.

El video de la golpiza

El director de Tránsito municipal, Gustavo Adda, echó por tierra la versión de Irrazábal, confirmó que los inspectores fueron golpeados por una patota que salió del sindicato y reveló que cuentan con las imágenes registradas por las cámaras del domo ubicado la esquina de la sede gremial de la Uocra y que las pondrá a disposición de la Justicia.

“Nosotros nos hicimos presente en el lugar a raíz de una denuncia ciudadana, que daba cuenta de que había un vehículo estacionado en un ingreso y egreso de una cochera particular y en el lugar pudimos constatar la falta”, contó el funcionario, y añadió: “El inspector procedió a intentar retirar el vehículo y no pudo hacerlo por la golpiza que recibió él y sus compañeros de la grúa”.

adda01.jpg El director de Tránsito de Rosario, Gustavo Adda.

Asimismo, relató que los agentes municipales fueron agredidos por “unas treinta personas que salieron del local gremial” y advirtió: “Esto está en manos de la Justicia, para identificar a los agresores y quiénes fueron los instigadores. Un inspector de tránsito no tiene necesidad de agredir a nadie porque lo que está haciendo es su trabajo”.

“Conozco a mis compañeros, la forma en que trabajan y los problemas que tienen a diario en los procedimientos, pero de ninguna manera es habitual que treinta personas golpeen a tres que están trabajando y en cumplimiento de sus deberes de funcionario público”, subrayó Adda, quien descartó de plano que haya un trasfondo político detrás del incidente.

Adda ratificó que la denuncia penal se radicó ayer. “Queremos que se investigue qué pasó, cuáles fueron los hechos y para eso tenemos las imágenes de las cámaras que se tomaron con el domo de la esquina y determinar quiénes fueron los responsables y esperar que la Justicia proceda”, afirmó el director de Tránsito de Rosario.

“Que retirar un auto en infracción haga que un grupo de personas agreda a tres no es lógico”, señaló Adda, quien indicó que los agentes municipales fueron atendidos en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), uno sufrió una fisura en el omóplato y los otros dos lesiones leves, pero que requirieron atención médica.