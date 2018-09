Los recortes de subsidios al transporte que anunció el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, encendieron luces de alerta en el Concejo Municipal de Rosario.





Embed Irízar: "Cambiemos está saqueando el interior para acordar con el FMI": La concejala socialista ... @laochoam830 https://t.co/bedKsAi45u — RadioCut (@RadioCutFm) 5 de septiembre de 2018



La edila socialista Verónica Irizar dijo que el gobierno nacional "está saqueando al país para llegar al déficit Cero".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la legisladora local sostuvo que las últimas medidas que implementó la administración Macri "es un saqueo al federalismo fiscal. Cuando uno ve estas cosas le quedan dudas sobre qué lógica tienen seguir estando en un país federal cuando en realidad la provincia sólo aporta y como contra partida recibe muy poco de ese dinero".









"Miremos las competencias. Los estados provincial y municipal se hacen cargo de la salud pública, de la educación (salvo la superior que hace meses que está de paro), y siguen aportando. También está el aporte del combustible líquido, del fondo sojero, pero también en Iva y Ganancias. Entonces, cuál es el sentido que tiene para los santafesinos hacer aportes a un gobierno de los cuales vuelven muy poco", afirmó Irízar.

La concejala del Frente Progresista Cívico y Social no ahorró críticas al gobierno nacional. "Elimina subsidios, el fondo sojero y no hay prácticamente obras del gobierno nacional en la ciudad. No hay presencia del Estado nacional en los servicios más básicos como el tema de la seguridad y la justicia".