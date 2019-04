Irizar: "Acercaremos la gestión a cada vecino"

Durante una recorrida por la Feria Internacional de la Alimentación de Rosario (Fiar), Verónica Irizar, precandidata a intendenta por el Frente Progresista, destacó que su gestión "no será para administrar bien lo existente, sino para construir lo nuevo para la ciudad". Asimismo, remarcó la importancia de la tecnología en cada área de la administración pública y aseguró: "Voy a acercar la Municipalidad mucho más a cada vecino. Voy a gobernar desde el día cero con la lógica de esta nueva Rosario, más dinámica y con un fuerte perfil productivo e innovador".

En tanto, manifestó que como intendenta gobernará "a través del diálogo y construyendo desde las coincidencias, sin negociar los valores". Y agregó que "desde el minuto cero voy a llevar adelante las políticas que se necesitan para esta nueva etapa de la ciudad. Conozco cada rincón, cada resorte de la administración pública, y es por eso que soy la más capacitada para llevar adelante los cambios que se necesitan, sosteniendo todo lo bueno que hoy tiene la ciudad".

En su visita a Fiar, Irizar estuvo acompañada por el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein, el precandidato a gobernador Antonio Bonfatti, y la ministra de la producción Alicia Ciciliani.

Asimismo, la actual concejala del Frente Progresista reforzó la idea de "un nuevo liderazgo", que "permita que la ciudad se actualice y afronte los desafíos del futuro". En el mismo sentido, confió que "creo firmemente en el diálogo y en construir a través del consenso. En mí van a encontrar a una intendenta con fuertes convicciones y capacidad de llevar procesos transformadores adelante, pero también abierta a las ideas del resto. Hay que construir equipos, liderarlos y escuchar a aquellos que forman parte de otros espacios".

"En la calle siento que hay muchos rosarinos que me apoyan, que me piden que no afloje. Hay que cuidar lo que hemos construido, que la corrupción no entre a la ciudad, y con esa base social que hoy tenemos poder afrontar lo que hoy pide esta nueva Rosario, con un fuerte perfil productivo, pero también con mayor control", se encargó de resaltar Irizar.