La Fiscalía investiga un supuesto caso de abuso perpetrado a una pequeña de 4 años en la escuela Nº 1115 "San José", de Cafferata al 2600, a partir de la denuncia que realizó su madre en la Comisaría de la Mujer. Por lo pronto, el Ministerio de Educación ya tomó cartas en el asunto, mientras el director del colegio religioso, Sergio Acosta, se puso a disposición y confirmó que decidió apartar "de forma preventiva" a un empleado del establecimiento, pese a que aún no hubo una acusación formal por el caso.

Educación tomó conocimiento del caso a partir de la denuncia que había realizado la progenitora por un caso de abuso sexual. Sin embargo, desde Fiscalía precisaron a La Capital que la pequeña fue sometida a estudios de rigor y "no se encontraron signos de abuso sexual". Al parecer, de acuerdo a la información oficial, la pequeña "refirió que una compañera de jardín pudo haberla golpeado en la zonas bajas", aunque el caso seguirá su curso por medio del equipo de psicología forense.

La presentación la inició la madre de la nena el pasado 6 de agosto en la Comisaría de la Mujer, a partir de "un ardor en la zona vaginal" que le manifestó su hija mientras se bañaba en su casa. A partir de ese momento, la pequeña fue sometida a estudios, los que arrojaron que no hubo penetración y que podría tratarse de un "manoseo".

"Una no está preparada para esto", lamentó su mamá en Canal 3. Y agregó que su hija le contó acerca de "un juego secreto de animales, con un cocodrilo y un tiburón, que tenían contacto con ella y que la podían morder. Ahora ella tiene terror de esos animales, pregunta si pueden venir a la casa y por las noches se altera mucho; recién ahora puede retomar el sueño normal, ya que no le gusta la oscuridad; se esconde abajo de las mesas, son actitudes que no tenía antes".

Por su parte, el supervisor general de escuelas privadas, Fernando Acosta, le explicó a La Capital que el Ministerio tomó conocimiento el pasado 6 de agosto por la denuncia que realizó la madre de la niña. "El director (Sergio Acosta) se comunicó y tomamos conocimiento por la denuncia de la mamá en la Comisaría de la Mujer", indicó.

Así comenzaron con las actuaciones y el protocolo de rigor, que consiste en entrevistas individuales con la totalidad de integrantes de la comunidad educativa, mientras también se recopilaron las imágenes de una cámara de seguridad en las inmediaciones del colegio, que arrojó resultados negativos.

No obstante, el supervisor admitió que "el personal de la escuela tomó licencia", aunque aclaró que por el momento "no encontramos ninguna cosa extraña y la nena no apuntó a ninguna persona en particular".

A su vez, Acosta se apoyó en los informes médicos y la información que maneja la Fiscalía al explicar que la nena "presenta como raspado en la zona vaginal, pero sin penetración, que podría tratarse de un posible manoseo".

Por lo pronto, el directivo apuntó: "No descartamos a la escuela ni a la familia de la nena, sólo recopilamos datos porque hay cuestiones que escapan a nosotros. Por eso aportamos el equipo psicológico del centro comunitario del barrio San Francisquito y el de la escuela Champagnat, que está en Villa Banana".