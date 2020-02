Investigan la muerte de una nena en el Hospital de Niños Zona Norte

La Justicia investiga una denuncia por presunta mala praxis y abandono de persona que radicó el papá de una nena de nueve años que falleció el domingo en el Hospital de Niños Zona Norte a raíz de un paro cardiorrespiratorio. La pequeña había sido internada un día antes con un cuadro de gastroenteritis.

El director del hospital, Eduardo Casim, admitió ayer que no podía explicar qué fue lo que sucedió y dijo que "será la Justicia la que determinará cómo fue la secuencia de esta muerte".

Mientras tanto, la Unidad de Homicidios Culposos, a cargo de Walter Jurado, solicitó la realización de una autopsia que está programada para los próximos días. Además, se requirió al hospital la historia de la pequeña.

"Una vez analizada la historia clínica y con los resultados de la autopsia, el equipo clínico forense enviará los resultados a la Fiscalía y se evaluarán los pasos a seguir", detallaron ayer voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Liz tenía nueve años y fue llevada por sus padres al hospital el pasado sábado por la tarde con un cuadro que, según destacó Casim, fue calificado como una gastroenteritis.

"Estaba deshidratada, se le hizo el tratamiento endovenoso que habitualmente se hace en estos casos, se hidrató correctamente, se hizo un análisis de laboratorio en que no se mostraban alteraciones significativas y evolucionó bien", detalló ayer el director del hospital en diálogo con La Ocho.

No obstante, todo el cuadro cambió el domingo. "Ese día a la mañana pierde la vía periférica por donde recibía el suero. Venía orinando bien, tenía un cuadro febril usual, se comienza de a poco a probar con la vía oral y está bastante bien hasta media mañana; pero desde las 10 en adelante comienza a alterarse el estado general, estaba acompañada por la abuela, y a las 13.45 sufrió dos paros cardíacos, es trasladada a terapia y finalmente falleció", indicó el profesional.

En ese orden, admitió que "no se encuentra explicación al por qué de la descompensación" y precisó que el cuadro era habitual en una nena sin antecedentes previos.

"Estuve hablando con la familia y les dije que por parte del hospital tienen las garantías absolutas de que no se va a proteger a nadie ni se va a modificar la historia clínica".

Consultado acerca de la posibilidad de una mala praxis, Casim indicó que "mirando la historia clínica, no hubo ninguna medicación que la lleve a esta descompensación, estaba tomando líquido por vía oral". Sin embargo, agregó: "No puedo asegurar que hubo impericia porque no estuve ahí, no parece que haya ocurrido eso. Lo único que tenía era los glóbulos blancos aumentados, que es común cuando hay una infección. Será la Justicia la que determinará cómo fue la secuencia de esta muerte", precisó.