Investigan la muerte de una nena de 9 años en el Hospital de Niños Zona Norte

“Con mucho dolor no podemos explicar lo que pasó, es un desenlace que no debería haber ocurrido de ninguna manera”, admitió hoy el director del Hospital de Niños Zona Norte, Eduardo Casim, al confirmar que Liz, una nena de 9 años, que el sábado ingresó con una gastroenteritis falleció el domingo tras dos paros cardíacos. El padre denunció "mala praxis" y “abandono de persona”.

Casim contó que la pequeña ingresó “la tarde del sábado con un cuadro habitual, que fue asumido como una gastroenteritis, estaba deshidratada, se le hizo el tratamiento endovenoso que habitualmente se hace en estos casos, se hidrató correctamente, se hizo un análisis de laboratorio en que no se mostraban alteraciones significativas”.

“La nena evolucionó bien. El domingo a la mañana pierde la vía periférica por donde recibía el suero, venía orinando bien, tenía un cuadro febril usual, se comienza de a poco a probar con la vía oral está bastante bien hasta media mañana, pero desde las 10 en adelante comienza a alterarse el estado general, estaba acompañada por la abuela, y a las 13.45 sufrió dos paros cardíacos, es trasladada a terapia y finalmente falleció”, detalló.

En declaraciones al programa “Zysman 830” de La Ocho, Casim admitió que “no se encuentra explicación al por qué de la descompensación” y precisó que el cuadro era habitual, en una nena sin antecedentes previos. “Estuve hablando con la familia ayer a la tarde, lo que les dije es que por parte del hospital, tienen las garantías absolutas de que no se va a proteger a nadie, ni se va a modificar la historia clínica”, puntualizó para confirmar que el cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal para realizarse la autopsia. ”Esperemos que esto eche luz sobre el motivo de muerte”, agregó.

Consultado acerca de la posibilidad de una mala praxis. El director médico dijo que “mirando la historia clínica, no hubo ninguna medicación que la lleve a esta descompensación, estaba tomando líquido por vía oral”. Sin embargo, agregó: “No puedo asegurar que hubo impericia porque no estuve ahí, no parece que haya ocurrido eso. Lo único que tenía era los glóbulos blancos aumentados, que es común cuando hay una infección. Serà la justicia la que determinará cómo fue la secuencia de esta muerte”.

Esta mañana, los padres se hicieron presentes en el Instituto Médico Legal expresaron su desconsuelo y pidieron que se esclarezca la situación. Jonathan, el papá de la pequeña, describió lo que vivieron desde que llegaron al establecimiento. “Llegamos el sábado, nos atienden en la guardia, nos dicen que tiene que quedar internada y me advierten que me tenía que fijar un poco más, que la nena no podía llegar así deshidratada, y me dicen que iba a ser breve, que le ponían dos sueros durante una hora cada uno y que al final del día se iba. Nos pasaron a una sala intermedia y ninguna novedad más. Al final el suero se lo dejaron cinco horas”.

"Yo llamaba pero era como que les molestaba, estaban con el celular, me dijeron que tenga paciencia que había muchos enfermos en el hospital. Me quedé hasta las 8 de la mañana, después entró mi mamá. Ella había evolucionado bien. En un descuido se le sale el suero, entonces dicen que le sacan el suero y que iban a probar por vía oral y si toleraba la comida le daban el alta”, relató y agregó: “Entre las 10 y las 13 empieza a descompensarse, a decaer, no responde, hablaba cosas incoherentes, no le podían bajar la fiebre. En ese momento entra una enfermera y le aplican cuatro inyecciones, le hacen trabajo de reanimación, estaba mi mamá, no respondía la nena”.

“Nos sacan afuera y a la nena la mandan a terapia. Pido una explicación y no me dicen nada, se empezó a armar griterío, llenaron el edificio de policías, no nos dejaban entrar ni salir”, contó y siguió: “Más tarde me llama un policía y me dice ‘subí’. Ahí me atienden y empieza a tartamudear, me dice que tuvo dos paros, que lamentablemente no pudieron hacer nada y que falleció. Me dio un shock. Me hago cargo de que rompí unos vidrios, pero es que no puedo entender lo que hicieron”.

El padre de la nena fallecida explicó que además no le tomaron la denuncia en Tribunales Provinciales. “No había nadie, así que me mandaron a la calle Virasoro, pero desde ahí otra vez me dijeron que vaya a Tribunales y que sí o sí tenían que tomarme la denuncia en una oficina de urgencias. Medio entre dormido me tomó un acta. Ya hay un fiscal. Estuvo el médico forense, estuvo la PDI”, agregó.

“Estoy convencido que hubo mala praxis. Ni a un perro se le puede hacer el abandono de persona que le hicieron a mi hija. Me dijeron que van a evaluar lo que pasó. Van a mandar un abogado y un médico del hospital y nosotros tenemos que conseguir un abogado y un médico para enviar también y entre los dos van a determinar lo que pasó”, agregó Jonathan para pedir que el director del hospital “cumpla con lo que prometió”.

Por último, la abuela que estaba presente cuando la nena se descompensó, entre lágrimas pidió que expliquen lo que pasó. “Nos la iban a dar a la tarde y ahora la tenemos que velar”.