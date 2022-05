Investigan el origen de falsos mensajes desde escuelas secundarias anunciando balaceras

Muchos los desecharon y muchos más se alertaron y sumaron a la paranoia que generaron los textos e imágenes en una ciudad donde ya se registran más de un centenar de asesinatos desde que comenzó el año pero donde también se comprobó que muchas amenazas y extorsiones eran falsas . En este caso, todo pareció haber sido parte de una broma de mal gusto de alumnas del colegio Inmaculada y no se descarta que también hayan participado adolescentes de otros establecimientos educativos de índole privado.

De acuerdo a informaciones policiales , el hecho se tramita ahora en el Juzgado de Menores N° 1 a cargo de María del Carmen Musa. También tomo intervención el Ministerio de Educación de Santa Fe.

Por una orden del fiscal Franco Carbone los agentes policiales de la seccional 14 se presentaron en la sede del colegio Inmaculada, ubicado en pasaje Petinari 6778, donde se entrevistó al representante legal, Darío Vittore, quien manifestó haber recibido un texto de un teléfono celular que se encuentra en un grupo de la aplicación whatsapp integrado por representantes legales de instituciones educativas privadas religiosas.

dibujito6.jpg

Uno de esos contactos reenvió un mensaje donde constarían nombres de alumnos, que podrían ser víctimas de algún tipo de atentado “mafioso” y fue así que Vittore dio aviso a las autoridades del colegio y se radicó la denuncia.

Otro texto, presuntamente enviado desde otra institución religiosa, decía: “Este jueves 12 de mayo de 2022, Los Monos, el grupo de delincuentes más temido y conocido de la ciudad de Rosario producirá balaceras por las zonas de las siguientes instituciones escolares: Asociación Cultural Dante Alighieri; Escuela Padre Claret; Escuela San Pedro Julián Eymard; Casa Salesiana San José; Asociación Cultural Edmondo de Amicis; Escuela Santísimo Rosario”, decía el mensaje de Whatsapp que enviaron estudiantes de otro establecimiento educativo junto a una lista de nombres de presuntos sospechosos que iban a cometer los ataques a tiros.

Y uno más expresó. "Atentos!! Traten de no estar en bares, restaurantes, o en lugares muy públicos … hace un rato amenazaron al bar El Gran Chop! De Pellegrini y Roca… diciendo que si no se presenta en persona, le balean todos los locales… y lo mismo hicieron antes con Helga, de Pellegrini al 1300 y lo balearon hace un rato. Por otro lado me llegó el comentario, de que va a haber amenazas y ráfagas de balas por todos lados, porque se las están midiendo entre los narcos y la política… Por el cambio de la cúpula de la policía y el nuevo jefe de la gendarmería".

Estos dos últimos llegaron acompañados con fotos de siluetas dibujadas en el piso, con tiza, como señalando balazos.

Una vez finalizadas las entrevistas, Carbone manifestó que representantes del Ministerio de Educación le habrían informado que se trataría de una "broma" por parte de alumnos menores de edad. Por ende, las actuaciones fueron derivadas al Juzgado de Menores en turno.