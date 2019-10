Interna taxista: quieren echar a Boix, pero el gremialista se resiste

El próximo 19 de octubre la actual conducción del Sindicato Peones de Taxis (SPT) realizará una asamblea para destituir a quien fuera su titular por 25 años, Horacio Boix, luego de las denuncias por presunta defraudación contra el gremio. "Voy a impugnar la asamblea por improcedente. Sigo siendo el titular del sindicato, no me dieron derecho a defensa y estoy vigente", adelantó Boix. La interna taxista vive días de furia. El joven detenido el lunes como el presunto autor de las balaceras contra un sector de la actual dirigencia será llevado hoy, a las 8, a audiencia imputativa en Tribunales.

Nahuel Angel S., deberá enfrentar la acusación de Fiscalía bajo la firme sospecha de ser quien gatilló contra la vivienda del actual conductor del gremio de los choferes, Horacio Yannotti, quien el jueves próximo acudirá a ampliar su declaración judicial.

En tanto, para el sábado 19, a las 10, está convocada una reunión de afiliados en el Sindicato Peones de Taxis destinada destituir a Boix por presunta defraudación.

La audiencia de hoy contra Nahuel Angel S., estará a cargo del fiscal David Carizza y el juez Nicolás Vico Gimena.

Hasta anoche no estaba definida la calificación legal para la imputativa, pero pesa sobre el acusado la sospecha de ser partícipe del atentado contra la vivienda de Yannotti en Grandoli al 3900. El hecho se produjo el pasado 25 de septiembre, mientras que el lunes S. fue detenido en Becker 400 bis.

El ataque se enmarca dentro del espiral de violencia que atraviesa el SPT luego del apartamiento preventivo de Boix.

Desde entonces, el clima de tensión sobrevuela la familia taxista. Las balaceras de fines de febrero fueron parte de las escalada de amenazas que continuaron el pasado fin de semana, con una nueva serie de hechos contra los domicilios de Yannotti y su secretario adjunto, Luciano Llobera, en Santiago al 3000.

Cabe recordar que el escándalo se desató cuando hace más de un mes, Boix colisionó en la esquina de San Martín y Gaboto contra un patrullero policial. El líder sindical manejaba un Audi A7 Sportback TFS 3.0, blanco.

A partir del accidente, comenzó una catarata de denuncias de la actual dirigencia: desmanejos financieros y presunta administración fraudulenta con los fondos sindicales pesan sobre el ex titular.

Asamblea bisagra

En tanto, la continuidad institucional del SPT vivirá horas decisivas la semana que viene. Desde su página de Facebook, la actual conducción del gremio bajo la Agrupación Taxistas por la Verdad, invita a una asamblea para el 19 de este mes en la sede de Salta 2882.

"Para que estos avances se materialicen de forma irreversible y obtengamos nuevas conquistas para los asalariados, necesitamos la presencia de todos los afiliados, aprobando institucionalmente a esta nueva gestión. Para ello es condición necesaria la remoción del ex secretario general. Para dar lugar a las nuevas autoridades, el requisito legal, establecido en el estatuto, es la destitución de quien hoy está suspendido. Una vez normalizado el SPT, esta renovación profunda, no tendrá ningún riesgo de retroceso", se indicó.

Boix escuchó los argumentos de la oposición que actualmente está a cargo del SPT, recogió el guante y replicó. "Esta asamblea es improcedente. Se van a reunir para destituirme sin esperar un fallo judicial, con lo que se carece de argumentos valederos. Junto a mis abogados, estoy haciendo todo lo necesario para impugnarla a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y en caso de concretarla, veremos si concurrimos".

Para quien manejó los destinos del SPT en los últimos 25 años, no se están respetando los estatutos ni la ley de asociaciones sindicales. "Incluso esta suspensión por 45 días no es válida y estoy vigente en mi cargo", dijo.

Enfático, Boix fue a la carga: "Me negaron mi derecho a defensa en una reunión de comisión directiva y, en caso de que la Justicia me impute ,seguiría siendo el titular del SPT, porque rige la presunción de inocencia hasta que se me juzgue".