Intensifican operativos para personas en situación de calle

La Secretaría de Desarrollo y Hábitat en conjunto con los ex combatientes de Malvinas, entre otros, recorre la ciudad

Comida caliente . Los ex combatientes de Malvinas, solidarios.

“Por primera vez en años logramos una continuidad en las políticas públicas a personas en situación de calle. Durante todo el verano tuvimos abierto el refugio, al igual que todos los refugios municipales, y ahora presentamos, conjuntamente con las organizaciones y con ex combatientes de Malvinas, que nos van a dar una mano para ayudar a las personas que están en indigencia en situación de calle, este operativo”. Con estas palabras, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, lanzó los operativos de asistencia a personas en situación de calle para los meses de bajas temperaturas.

Desde el municipio destacaron el trabajo histórico que ya comenzaron este martes a la noche con los ex combatientes brindando alimentos en distintos lugares de la ciudad: “Sabemos que hay gente a la que no le gustan los refugios, que prefiere estar en la calle o que le cuesta adaptarse a lugares con otros. Entonces trabajamos para hacer un monitoreo. Tenemos que estar con los que más necesitan y eso es parte de este operativo de invierno”, sostuvo Gianelloni.

Por su parte, el secretario de Salud, Leonardo Caruana, destacó las acciones que realiza su área para completar el abordaje integral: “Es importante no esperar que las personas lleguen, sino ir a los distintos lugares, hacer las estrategias de vacunación como se vienen haciendo en los hostales, en los refugios, en los centros de acopio. Estado, organizaciones sociales, centro de ex combatientes, ese es el camino”, señaló y recordó la frase de un sanitarista de Brasil que decía «No hay una buena clínica si no hay vínculo sostenido».