La Municipalidad y la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) firmaron un acuerdo para concretar el abastecimiento de agua en el barrio Los Unidos mediante la instalación de dos cisternas. Previamente a la instalación de las cisternas, los vecinos y vecinas de Los Unidos se organizaron para desmalezar, y limpiar la zona, y construyeron ellos mismos los pilares para los tanques de agua potable.

El convenio es el resultado de un trabajo colaborativo entre el municipio, Aguas Santafesinas, la agrupación Ciudad Futura, vecinos y organizaciones sociales y barriales, para solucionar la faltante de agua potable en este sector delimitado por las calles Benteveo, Magaldi, Jacobacci y 1631, donde a partir de ahora se verán beneficiadas 150 familias.

Establece por parte de Aguas Santafesinas la provisión de dos cisternas de polietileno de 2.750 litros de capacidad cada una, cuyas dimensiones son 1.80 metro de alto y 1.50 metro de diámetro, a fin de que sean utilizadas para almacenamiento de agua.

La Municipalidad tiene a su cargo la puesta en funcionamiento de las mismas, en tanto el agua es provista de manera gratuita por la empresa provincial y se cargará tres veces por semana en sus centros operativos.

El municipio se hará cargo de transportarla mediante cubas móviles propias para el posterior llenado de las cisternas y garantizará el cuidado y la limpieza de los reservorios, como también la calidad del agua, tomando muestras periódicas para ser analizadas en los laboratorios de Assa.

"Sabemos que las cosas no deberían estar como están. Teníamos la inquietud de encontrar una solución que es inmediata, pero sabemos que es provisoria. Porque el trabajo que hacemos es para integrar a los barrios a la trama urbana", remarcó el intendente, Pablo Javkin, al dirigirse a los vecinos reunidos en el lugar donde ya se colocó una de las cisternas.

Javkin también agradeció la sensibilidad de la empresa Aguas Santafesinas, y remarcó que "no se trata de hacer grandes discursos ni ninguna inauguración, simplemente hay una respuesta a una necesidad. Respuesta que se logra también a partir del trabajo militante, si no desde el municipio no hubiésemos actuado tan rápido".

"Son pequeñas acciones, pero que cambian las condiciones de vida y el acceso al agua que es fundamental, todavía más en este momento del año", agregó.

Soluciones

En tanto, el presidente de Assa, Hugo Morzán, dijo que "todos sabemos las dificultades en las que se encuentran muchos barrios con la provisión de agua potable y en este caso fue como una prueba piloto o un caso testigo que quizás parezca insignificante desde el punto de vista de la inversión, pero traen grandes soluciones y tiene componentes interesantísimos para pensar a futuro la gestión, en este caso, una empresa como Assa trabajando con el municipio, con las dimensiones de Rosario, en un barrio de estas características, junto con los vecinos que son los que hicieron el soporte de este tanque de agua".