aulas vacías. Sin clases en entidades públicas y privadas. Virginia Benedetto

Debido al feriado de carácter provincial por el aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, hoy no se dictarán clases en las escuelas dependientes de la provincia, públicas y privadas, y tampoco habrá actividad en las dependencias provinciales. En el mismo sentido, no se desarrollarán tareas los Tribunales de ese ámbito.

Vale recordar que la normativa vigente establece un asueto administrativo y escolar en toda la provincia, e invita a participar de la adhesión a municipios y comunas. Sin embargo, en Rosario, la actividad en los distritos y las dependencias municipales "será normal". Así lo aseguró a La Capital el secretario General de la Municipalidad, Pablo Javkin.

El feriado administrativo fue decretado por la provincia, de acuerdo a la ley 13.155 (sancionada en octubre de 2010), que cada 15 de noviembre conmemora el aniversario de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, fundada por Juan de Garay en 1573.

Referencia histórica

El senador Ricardo Kaufmann, impulsor de la iniciativa, destacó que esa jornada Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe y también la provincia de Santa Fe, "con su extensión actual".

De acuerdo a lo que expresaron referentes de la gestión provincial, el asueto es optativo para el comercio, la industria y la banca.

En relación a lo que comunicaron distintos sectores, las sucursales en Rosario de Ansés (Administración Nacional de Seguridad Social), Pami, los comercios, las entidades bancarias y las dependencias de incumbencia municipal no se suman al cese de actividades, y trabajarán de manera "normal".

De la misma manera, el sector privado afrontará un jornada normal, sin ningún tipo de cambio o modificación de consideración en la ciudad. Así, los negocios también abrirán sus puertas de forma habitual.

Vale recalcar que no habrá clases en las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, y que tampoco trabajará la administración pública provincial.

Por eso, la fisonomía cotidiana de la ciudad probablemente se modificará, con menos chicos concurriendo a los establecimientos escolares. Y, por consiguiente, con menos padres utilizando sus vehículos para poder acercarse a las instituciones a las que concurren sus hijos.

Si bien en algún momento se plantearon dudas sobre el servicio de recolección de residuos en ciudad de Rosario, la secretaria de Ambiente y Espacio Público, Marina Borgatello, se encargó de asegurarle a este diario que en realidad el servicio "no se verá afectado" y que los trabajos de recolección de basura se llevarán a cabo en forma "normal", sin ningún inconveniente.





