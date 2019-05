Con el primer caso de gripe A confirmado en Rosario y Santa Fe esta semana, las autoridades sanitarias de la provincia y la Municipalidad insistieron en la "necesidad" de que todas las personas que por su edad o su condición de riesgo tienen indicada la vacunación, se inoculen en cualquiera de los 80 centros de salud o vacunatorios de los hospitales de la ciudad. "Ya se colocaron 170 mil dosis, pero aún falta completar la tarea y siempre necesitamos que sean más", indicó el director de Promoción y Prevención de la Salud de la provincia, Julio Befani. El paciente confirmado es un hombre de unos 45 años que continúa internado en el Hospital Centenario y que, pese a tenerlo indicado, no se había vacunado.

La aparición en el Centenario de un paciente con un cuadro compatible con el virus de la gripe A, que fue confirmado por el Laboratorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), no sorprendió a las autoridades sanitarias.

"Si bien es el primer caso, sabíamos que el virus estaba circulando en el país y que podíamos comenzar a registrarlo en la ciudad y la provincia", explicó el funcionario del Ministerio de Salud santafesino, y señaló que el paciente continuaba hasta ayer internado en observación.

Befani remarcó que se trata de un paciente que, por su condición de salud (el hombre padece una afección cardíaca), está expuesto a factores de riegos y debió haberse colocado la vacuna. Así, subrayó que "las vacunas están disponibles en todos los vacunatorios" (ver aparte).

Es más, el especialista detalló que en toda la provincia ya se colocaron 170 mil dosis, pero indicó que "es necesario seguir insistiendo y avanzando en la inoculación "de la mayor cantidad posible de gente que la tiene indicada" para disminuir la mortalidad, las internaciones y las complicaciones que provoca el virus de la influenza.

Desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad expresaron que "hay una buena cobertura en lo que respecta a los trabajadores de la salud que deben resguardarse, aunque hicieron particular hincapié en los niños de 6 meses a dos años, y en las embarazadas".

Vacunarse y prevenir

Las personas que deben vacunarse, además del personal de salud, son los mayores de 65 años y los bebés de entre 6 meses y dos años. Estos grupos deben presentarse en los vacunatorios sin indicación alguna, al igual que las mujeres embarazadas.

En tanto, los pacientes que están expuestos a condiciones de riesgo, como las puérperas de hasta diez días, pacientes con afecciones crónicas, como diabéticos, personas que conviven con el virus del VIH, pacientes respiratorios o cardíacos, al igual que quienes hayan sufrido accidentes cerebrovasculares, enfermos oncológicos o niños con afecciones neurológicas, deben presentarse en los centros de vacunación con la indicación médica para recibir sus dosis.

El resto de la población debe mantener, recalcó Befani, las medidas de prevención sobre las que las autoridades sanitarias insisten cada temporada. "Toser y estornudar protegiéndose, prevenir los cambios de temperaturas, mantener todos los ambientes ventilados, no pasar de espacios muy calefaccionados al frío, tomar mucho líquido, y fundamentalmente lavarse las manos con agua y jabón", enumeró el epidemiólogo, y aclaró: "No deben psicotizarse con el uso del alcohol en gel, que sólo debe utilizarse ante la imposibilidad de lavarse con agua y jabón, ya que no hay nada mejor que eso".