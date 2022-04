Inquilinos se reúnen en asamblea y aguardan por las modificaciones de la ley de alquileres

La asamblea en Rosario es convocada por Inquilinos Agrupados y es parte de una movida que se realiza en diversas ciudades del país, a la espera del dictamen final de la comisión de Diputados en donde vienen exponiendo diversos actores desde hace tres semanas. La cita será el viernes, desde las 18.30, en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349, 1er. piso).

En diálogo con La Capital, el referente de Inquilinos Agrupados, Sebastián Artola, indicó que la asamblea se organizará en diversas ciudades del país con el fin de hacer un balance de las exposiciones que se llevaron adelante en la comisión de Legislación General estas tres semanas, comentar los proyectos de reforma de la ley y definir un plan de acción de cara al futuro.

“Hay preocupación por cuál puede ser el dictamen que elabora la comisión. Llegamos a esta instancia por la fuerte presión del mercado inmobiliario sobre el Congreso: de los casi 30 proyectos presentados para reformar la ley, la mayoría está en sintonía con lo que pide el mercado”, manifestó Artola.

Las principales inquietudes de los inquilinos se centran en las reformas del plazo mínimo de alquiler (se pretende que baje a dos años) y la periodicidad de los aumentos (hay planteada una modificación para que vuelva a ser cada seis meses). “De fondo, lo que quieren (el mercado inmobiliario) es poder aumentar los alquileres cuando quieran y como quieran. Sostienen que pierden rentabilidad, pero no dicen cómo van a hacer los inquilinos para pagar, cuando los alquileres hoy se llevan el 50% de los salarios”, expresó el referente.

Ley perfectible

En consonancia con Artola, Emanuel Canelli, miembro de la Asociación de Inquilinos de Rosario, manifestó la misma preocupación en torno a las reformas planteadas por los proyectos y dijo: “Si bien la ley tiene mecanismos que hay que rever, no es lo que se está debatiendo ahora. Tampoco queremos que se derogue porque hay ítems muy buenos, como que las reparaciones se descuenten del pago del alquiler o la posibilidad que se da con las garantías, que cuestan conseguir”.

La asociación sumó al debate en Diputados al rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, la subsecretaria de Hábitat municipal, Josefina del Río, la concejala Norma López y la titular de la cátedra de Provocaciones Urbanas de la Facultad de Ciencia Política de la UNR, Patricia Nari. “Sumamos miradas de la UNR, la Municipalidad, el Concejo y catedráticos para que se expresen sobre la situación para conocer qué es lo que evalúan”, comentó Canelli, y agregó: “Hay un problema de oferta de inmuebles, porque cada vez hay menos para alquilar, y algunos sectores dicen que es por la ley y que por eso prefieren vender. Pero la gente que conoce del tema sabe que dejar un departamento vacío, con un mercado paralizado como el de hoy, conlleva pagar impuestos y expensas, además de no tener ingresos mensuales”.

Por su parte, Artola consideró que la ley “es perfectible” y que significó “un paso adelante, porque estableció un piso mínimo de derechos”. Sin embargo, resaltó: “A casi dos años de entrar en vigencia, prácticamente no se cumple. Para ver si sirve o no, se tendría que cumplir y entender que los problemas que se padecen es por lo que no regula la ley y no por lo que contiene la ley”.

“Propusimos la regulación del precio inicial de los alquileres y que, en caso de reformarse el índice para incrementar los alquileres, debería ajustarse solo por salario y no por inflación. Además, se debe crear un impuesto a inmuebles ociosos para propietarios que tengan más de tres viviendas”, señaló.

Medidas

Ante la posibilidad de reformas en la ley, desde Inquilinos Agrupados debatirán cuáles serán las acciones a seguir.

“Vamos a definir posibles medidas de acción y movilización en caso de que el dictamen vaya en contra de los derechos de los inquilinos”, dijo Artola, y puso como ejemplo el ruidazo nacional al que convocaron en marzo de 2021: “En ese entonces pedimos que se extienda el decreto presidencial Nº 320, que prohibía los desalojos y congelaba los precios. Por ahora, pensamos en movilizaciones a nivel nacional o intervenciones en espacios públicos en distintos puntos del país”.

“El escenario está abierto, pero hay dos modelos en disputa: la idea de vivienda como negocio y como bien de especulación, que tiene que quedar en manos del mercado; o la vivienda como un derecho, como lo dice la Constitución Nacional, donde tiene que estar el Estado regulando el mercado y protegiendo a los inquilinos”, concluyó.