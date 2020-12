Ingresos al Poli: manifestación en protesta por la suspensión de exámenes

“Se tiran la pelota unos a otros. Y los chicos están ante la incertidumbre de no saber si tendrán escuela para el año próximo. Queremos que se tomen los exámenes presenciales, porque es justo y transparente. Y las autoridades deben darnos una respuesta concreta”, dijo a La Capital Alejandra Alemanno, una de las voceras del grupo de padres. La intención para el lunes es entregar además el protocolo sanitario que la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) implementó para dos mil estudiantes para que se tome como ejemplo en Rosario.

Alemanno hizo este viernes un resumen de las gestiones que se hicieron luego que se confirmara que los exámenes de ingreso no se tomarán en diciembre. Las pruebas estaban previstas para el 10, pero se postergaron para 3 de marzo. El motivo: no se llegó a un acuerdo con los docentes y no se obtuvieron los permisos por razones epidemiológicas. Las reuniones fueron con el rector de la UNR, con los representantes del gremio Coad y con los del personal no docente. Como balance final quedó flotando la posibilidad de que los ingresos se diriman en un sorteo. Algo que los padres rechazan de plano.

“Desde el gremio de los docentes se niegan a tomar un examen presencial en diciembre y afirman no poder asegurar que las condiciones epidemiológicas puedan habilitarlo en el mes de marzo”, sostuvo Alemanno, al recordar la reunión que tuvieron el miércoles pasado con el secretario general de Coad, Federico Gayoso, y la adjunta Beatriz Introcaso.

Condiciones edilicias

“Nos hablaron sobre las malas condiciones de las aulas y de los baños del Politécnico, e hicieron hincapié en la falta de ventilación, porque muchas ventanas no pueden abrirse. Hay que realizar obras para cumplir con un protocolo adecuado. Pero lo cierto es que el protocolo aún no existe. El gremio reclama que se aseguren las condiciones de salud para los docentes y los niños que van a participar del examen”, agregó.

Alemanno también mencionó la reunión que tuvieron los padres de los ingresantes con el rector Franco Bartolacci, el 4 de diciembre. “Nos dijo que no se oponía a la posibilidad de tomar el examen presencial este año. De hecho nos indicó que la UNR está tomando exámenes presenciales en algunas facultades para una cantidad limitada de alumnos y con protocolos y autorizaciones solicitadas al Ministerio de Salud. Lo mencionó como antecedente a nuestro pedido, pero con todas las salvedades del caso: no es lo mismo un examen de facultad para 3 personas que uno de ingreso para 600. Se había comprometido a volver a reunirse con las autoridades del Poli para ver si todavía queda alguna posibilidad de tomar en diciembre, pero eso ya quedó descartado y estamos muy preocupados”, remarcó Alemanno.

"Queremos certezas de cuándo y cómo van a rendir nuestros hijos. Creemos que deben rendir en forma presencial, con los protocolos del caso, porque es justo y se garantiza transparencia. Un sorteo no es justo. Los chicos asistieron desde agosto hasta principio de noviembre al cursillo de apoyo que se dictó en forma virtual. Y estamos conformes con eso. Fue un buen curso, pero los chicos tienen que rendir. El lunes vamos a entregar el protocolo que la UBA aplica para dos mil estudiantes. Creemos que se puede aplicar para 600. La convocatoria del lunes la hacemos también para los exalumnos del Poli", agregó Alemanno.