Infectólogos locales están a favor del uso de barbijos

"No se puede levantar la cuarentena", dice Antonio Montero, infectólogo, especialista en clínica médica, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, quien junto al equipo de profesionales que integra ese centro fijó su posición respecto de temas centrales en este momento de la pandemia, en la Argentina. También menciona la importancia del uso de barbijos en la población general y la necesidad de que el Estado encuentre el modo de suministrarlo a todos los ciudadanos.

Montero, que además pertenece al Consejo de Investigaciones de la UNR y fue investigador del Conicet, señaló que debido al potencial de contagio de esta enfermedad "levantar la cuarentena en las condiciones actuales resulta imposible sin arriesgar consecuencias desastrosas".

Admite que mantener el confinamiento obligatorio "dañará progresivamente la economía. Pero una epidemia desbocada y una sociedad entera colapsada, la dañará aún más", enfatiza sin titubeos.

Para el especialista, el punto central es ganar tiempo para aprender mucho más sobre cómo combatir al nuevo coronavirus. Ese conocimiento, dice "es fundamental para mejorar el tratamiento, para obtener una vacuna y evitar un estallido de casos que lleve al colapso al sistema de salud de la Nación".

Respecto del uso del barbijo, el infectólogo y su equipo aseguran que es importante. Incluso, su postura se contrapone a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algo que otros infectólogos han planteado en los últimos días. "Comete un grave error al afirmar que el uso de barbijo no es necesario: si todo el mundo los usa, los infectados que todavía no han hecho síntomas pero que ya son capaces de contagiar tendrán menos oportunidad de transmitir la enfermedad. Y además, si todo el mundo usa, el estigma de usarlo desaparece", comentan.

Otro tema que la pandemia puso en el centro del debate es el nivel de testeos para detectar personas con el virus, sintomáticas y asintomáticas. Mientras la Argentina muestra un número bajo de análisis diagnósticos respecto de otros países, Montero afirma que este aspecto es clave para tener una verdadera foto de la situación y no información parcial que puede alentar a cometer errores.

En este punto, Montero cita un editorial de The New England Journal of Medicina, publicado hace algunos días, que hace referencia a seis puntos que consideran fundamentales para lidiar con mayores recursos contra esta pandemia. "En ese documento se plantean dos motivos que hacen necesario contar con millones de pruebas diagnósticas rápidas. Por una parte, cada persona con síntomas debe ser estudiada para confirmar o descartar rápidamente la infección. Por otra, urge realizar estudios masivos de prevalencia que nos permitan conocer la magnitud de la epidemia, los sitios donde la infección se ha hecho más fuerte y sus puntos débiles".

Por eso, agrega el infectólogo, no es posible relajar la cuarentena si no se tiene el diagnóstico adecuado de la situación actual en el país. "Sería necio y torpe, casi suicida levantar las restricciones sin contar con datos epidemiológicos que nos muestren dónde estamos parados, no sólo con respecto al número de casos sino al verdadero número de infectados asintomáticos y en fase de incubación pero capaces de transmitir la enfermedad". Sólo así, con datos claros, se puede empezar a pensar en una salida escalonada de la cuarentena y siempre con distanciamiento social, destaca. "Levantar las restricciones y volver a las actividades de riesgo sin contar con estos datos puede arruinar el esfuerzo de las últimas semanas", enfatiza el médico.