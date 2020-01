Industriales apoyan la ley de necesidad pública con la expectativa de salir de la crisis

El presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), Víctor Sarmiento, expresó su apoyo a la ley de necesidad pública que impulsa el gobierno provincial y avaló el pedido del gobernador Omar Perotti para "encontrar herramientas" que permitan recuperar la actividad económica tras el desplome de casi dos años.

Sarmiento destacó lo "oportuno" de la convocatoria que ayer reunió a 70 entidades relacionadas con el sector productivo. "Pudimos conocer a través del gobernador la realidad de la provincia y nos invitó a investigar, averiguar, trabajar, sobre los datos que él daba y su expresión fue que no tenía nada que ocultar", contó.

En declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, el dirigente empresario señaló que "los datos que dio el gobernador en materia económica no fueron alentadores", y, en ese sentido, destacó la presentación “muy sentida” que hizo el representante de los Sin Techo, José Luis Ambrosino.

"El pedido concreto que le hicimos al gobernador Omar Perotti fue el congelamiento de las tasas y servicios"

Asimismo, destacó que el gobernador admitió que hay deudas que no se pueden pagar “porque la caja está vacía”, y, aunque admitió que la confesión de Perotti le pareció "demasiado fuerte", señaló que no tiene “motivos para no creerle al gobernador, que habla de una realidad palpable en Santa Fe”.

"Perotti está al frente de la gobernación, que atraviesa una situación preocupante, y las empresas no están cobrando las deudas que tiene la provincia. Si la situación no fuera así, no entiendo por qué se estarían dilatando los pagos", señaló.

Sarmiento recordó que el sector industrial viene “de 19 meses de caída en la actividad” y que por eso se apoya la emergencia económica. “El pedido concreto que hicimos hace una semana fue el congelamiento de las tasas y servicios, además de seguir sosteniendo el acuerdo fiscal de no tocar ingresos brutos hasta 2012”, insistió.

“Además, le planteamos la posición de Fisfe de que después de casi tres años Santa Fe no haya adherido a la reforma de la ley de ART”, afirmó y precisó que por mes el sector industrial “pierde 300 millones de pesos por pagar 2 por ciento mensual por alicuota, eso podría destinarse a inversiones”.

“Hace más de un año venimos planteando la emergencia y la crisis por la que venimos atravesando en el sector industrial, lo venimos diciendo, así que cómo no vamos a estar de acuerdo de que estamos en emergencia, cómo no vamos a estar de acuerdo en que el estado y el sector político en su conjunto, pero hay que dar herramientas para sacar la provincia adelante”, cerró.

El encuentro fue convocado ayer en el salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, fue presidido por el mandatario provincial y lo acompañaron la vicegobernadora Alejandra Rodenas y varios ministros y secretarios del gabinete provincial.

Entre otros, estuvieron el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo; de Seguridad, Marcelo Saín; de Infraestructura, Silvina Frana; de Economía, Walter Agosto; el ministro de la Producción, Daniel Costamagna; de Desarrollo Social, Danilo Capitani; de Salud, Carlos Parola; y de Trabajo, Roberto Sukerman.