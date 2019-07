Los familiares de las víctimas de la tragedia por la explosión del edificio de Salta 2141 manifestaron su enorme enojo por el fallo condenatorio al gasista Carlos García y la absolución de los otros 10 acusados ni bien finalizó el juicio en el Nuevo Centro de Justicia Penal.

Uno de los más exaltados fue Adrián Gianángelo, hermano de Débora -una de las víctimas fatales de la explosión del 6 de agosto de 2013- quien visiblemente nervioso señaló: "Un montón de gente se va a convertir en Adrián Gianángelo. No podemos aceptar más esto. Soy estudiante de Derecho, creo en el Derecho pero tenemos jueces corruptos. Faltó la sociedad de Rosario, porque esto le puede pasar a cualquier rosarino. Acá cayó un perejil solamente".

"No voy a parar hasta que lleguemos a la última instancia, hasta la última Corte para que los responsables de haber matado a mi hermanita, para los que me arrebataron lo más lindo que tenía en la vida, vean lo que hicieron. Los vamos a seguir persiguiendo penalmente. Yo no odio, pero esos jueces nos tienen que escuchar", señaló al borde del colapso.

Sonia, la mamá de Débora, también mostró su desconsuelo tras el fallo: "Fue una vergüenza lo que pasó hoy. Veníamos con la expectativa de una sentencia justa. Los abogados expusieron sobre la mesa las culpas de cada uno. Y nadie es culpable, salvo una sola persona. El país no va a cambiar jamás si tenemos jueces como estos. Estoy indignada, dolorida como madre. Son todos responsables de lo que pasó en calle Salta, de la masacre que ocurrió ahí. Cada uno aportó para que pasara esa tragedia".

En tanto, Marcela Nisoria, esposa de Hugo Montefusco -uno de los fallecidos en la tragedia de Salta 2141- fue una de las voces cantantes de la protesta en las afueras del tribunal que los familiares de las víctimas luego de conocerse el fallo donde de los 11 acusados sólo resultó condenado el gasista Carlos García.

"Hoy a las víctimas de calle Salta los volvieron a matar. Es una vergüenza lo que pasó esta tarde. Vamos a apelar, vamos a ir contra Enargás. Intuíamos que esto podía pasar pero hasta último momento mantuvimos la esperanza. Por supuesto que estamos disconformes", dijo indignada.