Incidentes durante el desalojo de un piquete sobre avenida Circunvalación

Corte en Circunvalación: "No permitiremos que una necesidad aliente negocios con las mafias"

Los manifestantes subieron entonces a la traza y cortaron el tránsito sobre Circunvalación. La tensión fue creciendo en la zona cuando comenzaron a prender fuego a cubiertas a lo ancho de la calzada.

En su reclamo, una de las mujeres que lideraban la toma de terrenos señaló: "Como madres solteras tenemos apoyo de los vecinos y como no nos mostraron una orden de desalojo, decidimos cortar la avenida de Circunvalación", al tiempo que estimó en 130 personas el grupo que decidió tomar "dos terrenos" sobre ese sector de la ciudad.

Poco después la policía intervino -el municipio había hecho un pedido para garantizar la transitabilidad- y se produjeron incidentes. Hubo corridas y piedrazos, denuncias de violencia policial por parte de los usurpadores y personas desmayadas.

Consultado sobre la toma de terrenos, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, destacó más temprano: "No permitiremos que haya gente que, en base a una necesidad, aliente negocios con las mafias". En declaraciones a LT8, sostuvo: "Esta es una maniobra extorsiva. No permitiremos que haya gente que, en base a una necesidad, aliente negocios con las mafias. Por detrás de estas situaciones siempre hay un vivo", afirmó.

"Los particulares realizaron denuncias y a esta situación no la podemos abordar con liviandad. Desde la Municipalidad no vamos a convalidar que por una necesidad se aproveche alguien. Hay una mesa con los referentes tratando de ver otras situaciones, no los vamos a dejar solos", aplicó el funcionario.