Incendios en las islas: "La Justicia de Entre Ríos es incapaz de comprometerse"

Este viernes, en declaraciones al programa "Todos en la Ocho", el responsable del área de Gobierno municipal dijo tener una fuerte "sensación de frustración" porque "hace casi dos años que estamos tratando de avanzar sobre este tema complejo. Tal vez en los últimos días hemos asistido al momento más crítico y angustiante porque el fuego ha llegado a poblaciones estables".

incendios islas.jpg

El funcionario amplió su idea al destacar: "Fuimos los primeros en denunciar esto ante la Justicia de Entre Ríos y la sensación es que la causa no estuvo a la altura de los tiempos de la gente ni del patrimonio que significa el humedal. Si bien hay 50 imputados, no se han terminado con las indagatorias, no se resolvió la situación de esos imputados. Y, por sobre todas las cosas, las investigaciones no han avanzado mucho en relación a los hechos que se fueron sucediendo. Allí está nuestra frustración".

Zignago, por otra parte, también mostró su desencanto porque tras las resoluciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, conminando a los gobiernos a elaborar planes inherentes a la búsqueda de soluciones para el tema de los incendios, tampoco se cumplieron.

En ese contexto, el funcionario destacó que "se cumplió con lo institucional, con la firma de acuerdos, con el cumplimiento frente a la Corte de los compromisos asumidos, pero en términos de infraestructura, de generar las custodias necesarias de un área protegida, no ha sucedido. En esto vemos que los tiempos no son los que pretendíamos. Para sumarle un elemento más se le ha dejado perder estado parlamentario al proyecto de la ley de Humedales, algo fundamental como es definir qué se puede hacer y qué no en ese territorio".

zignago.jpg

"¿Quiénes ganaron con esto? Me queda claro que quiénes seguimos perdiendo somos los ciudadanos, los rosarinos, aquellos que no tenemos en nuestro poder los resortes para ejecutar con las herramientas las soluciones a este tema. Quiénes ganaron será una pregunta abierta. Nosotros tenemos una postal a la vista aquí en la costa día a día, pero es el 20% del territorio nacional el que está en discusión cuando hablamos de una ley de Humedales. Y hoy hay focos ígneos en otros humedales. Aquí hay que ser más ejecutivos, comprometer más recursos", se explayó el titular de Gobierno.

Acerca de si también le cabía responsabilidad al Ministerio de Ambiente de la Nación, Zignago también se mostró muy crítico: "La mismo que le toca a todos. Los tiempos de lo que nosotros presenciamos en vivo y en directo día a día, no son los mismos que en los escritorios. Es la misma sensación que tengo con la justicia entrerriana, con la incapacidad de comprometerse con un tema. Porque cuando nosotros vemos el humo desde aquí, abajo de ese humo lo que se muere es vida. Y eso debería conmovernos a todos y provocar que la gestión acelere los tiempos. Si eso no lo amerita, no sé qué lo hace".