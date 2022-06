Incendio en Desarrollo Social: la Intendencia ordenó su propia pericia

Al mismo tiempo que la Fiscalía de Rosario dio a conocer el informe final de bomberos que ratificó que el incendio del 1º de mayo pasado en las oficinas de Desarrollo Humano y Hábitat fue iniciado “por contacto de un elemento de llama libre/sostenida con materiales de fácil combustión”, lo que podría interpretarse como un hecho intencional, la Municipalidad confirmó que ordenó su propia pericia técnica y el dictamen se dará a conocer en los próximos días. Mientras tanto, el caso no tiene sospechosos. “Queremos ir a fondo y que no se desestime ninguna hipótesis”, recalcaron desde la Intendencia, que fue aceptada como querellante en el marco del proceso judicial.

El informe que ahora adquirió el carácter de “final” es coincidente respecto a un primer relevamiento informado por el MPA el 6 de mayo y confirma que el fuego se produjo “por contacto de un elemento de llama libre/sostenida con materiales de fácil combustión (mobiliario e insumos de oficina), agravado por la presencia de algún tipo de líquido acelerante”, lo cual abre la posibilidad de que se esté en presencia de un hecho intencional.

Así lo determinó Bomberos Zapadores luego del análisis de pericias, una inspección de la escena y cronología del hecho y el estudio del comportamiento de los materiales frente a la combustión. Además, verificaron que la instalación eléctrica no presentó "anomalías que las vinculen a las causas del siniestro".

Al mismo tiempo no arrojaron resultados positivos de identificación de personas sospechosas el análisis de las imágenes de las cámaras públicas y privadas instaladas en las inmediaciones del edificio. Y aunque se constató que hubo peligro de propagación de las llamas hacia el resto de las dependencias del tercer piso de la histórica casona, no corrieron riesgo otros inmuebles.

>> Leer más: Aseguran que el incendio en Desarrollo Humano y Hábitat no afectó documentación relevante

Según indicó Fiscalía, el 13 de junio, más de un mes después del hecho, la fiscal a cargo de la investigación, Paola Aguirre, realizó una inspección ocular en el edificio siniestrado. La funcionaria finalmente aceptó como querellante a la Municipalidad, que solicitó ser parte de la pesquisa para impulsar y proponer medidas tendientes a esclarecer el caso.

La querella quiere "ir a fondo"

Es que el incendio avivó todo tipo de suspicacias y generó múltiples interpretaciones. Se produjo apenas unos días después de que, en el marco de allanamientos por una causa judicial por extorsiones, se hallaran cajas de ayuda alimentaria del Plan Cuidar en la casa de Ariel “Viejo” Cantero, el histórico líder de la banda narcocriminal Los Monos, que fue detenido en esos procedimientos.

Desde el gobierno local entienden que la constitución como querellante representa un paso importante, principalmente para colaborar con la Fiscalía. Así lo valoró el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, quien además confirmó que la Intendencia solicitó una pericia a un profesional en higiene y seguridad, para “ir a fondo”.

“Queremos ir a fondo, no descartar ninguna hipótesis ni línea de investigación. Queremos saber si fue intencional, un acto mafioso o criminal, u otra cosa. Lo que sí está claro es que nuestra obligación es cuidar el patrimonio de la ciudad y llegar a la verdad. Y para ayudar en la pesquisa encargamos una pericia a un profesional que ya hizo una inspección, está trabajando y en pocos días entregará su informe”, precisó Zignago.

Recordó además que en el marco de la investigación, desde un primer momento la Municipalidad colaboró con la fiscal. “Remitimos todo lo que nos requirió: la investigación administrativa, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, el detalle de la custodia, el reporte de las alarmas, horarios, personal y la documentación que se manipulaba allí”.

Sobre el día del incendio, el secretario de Gobierno explicó que “las alarmas dispuestas en el edificio no registraron ningún ingreso. De lo que no tienen que quedar dudas es que si esto se trató de un mensaje mafioso, no hay margen para que no busquemos los medios para llegar al responsable”, recalcó el funcionario.

Si bien el resultado del informe que Bomberos entregó al MPA marca un indicio sobre la mecánica que originó el foco, está claro que desde el Palacio de los Leones pretenden profundizar y aportar más elementos para ampliar la investigación.

Consultado sobre la posible vinculación del siniestro con el hallazgo de las cajas en la casa de Cantero, Zignago confirmó que el fuego no dañó documentación sensible o relevante. “Allí se trabaja en la planificación de las políticas sociales, pero igualmente, y aunque no se perdió nada, tenemos respaldo informático”, aseguró.