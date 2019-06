Incendian un camión y tres autos durante la madrugada

Al menos cuatro vehículos fueron quemados en las ultimas horas, entre ellos un viejo camión que estaba estacionado y en reparaciones en inmediaciones de pasaje Casablanca y Dorrego, y en donde los atacantes, que se movilizaban en un auto de alta gama, quedaron registrados por y una cámara de videovigilancia.

Alrededor de las 3, los miembros de una familia que vive en la zona de Dorrego y el pasaje Casablanca fueron despertados por algunos vecinos que les indicaron que el viejo Ford 600 modelo 61 estaba prendiéndose fuego. Lo que nunca imaginó quien roció con combustible el vehículo es que su imagen, y el auto en el que lo esperaban, iban a quedar registrados en un video grabado por una cámara de videovigilancia privada de la zona.

Las imágenes muestran cómo un hombre llega hasta la zona del motor del camión y deja un bidón con combustible. En escena aparece luego un Audi color negro que dobla hacia la derecha para "levantar" al agresor, quien sube al vehículo en movimiento. De fondo, el camión comienza a prenderse fuego.

camion quemado 02.jpeg

Estacionado detrás, un Rastrojero perteneciente al padre del dueño del camión, se salvó por poco de quedar entre llamas.

"Se movían en un Audi color negro, era un hombre calvo con una campera oscura. Al camión lo estaban arreglando mis hijos, a mí y a mi familia nos conocen todos en el barrio, somos gente de trabajo y no tenemos, problemas con nadie", dijo a la prensa el dueño del rastrojero.

Sin embargo, no fue el único vehículo incendiado en la madrugada. En San Lorenzo y Matienzo, en la zona oeste, el propietario de un Ford Escort fue despertado también por algunos vecinos. Su auto, estacionado en la calle, también había sufrido el ataque de desconocidos que le prendieron fuego.

"A la 1 me tocaron timbre y me decían que se estaba incendiando el auto. El auto siempre está afuera. Lo uso para llevar a mi vieja a hacer trámites, que tiene 90 años. Es un auto para laburar y no tengo problemas con nadie. Esto es maldad pura", se quejó el propietario.

Pasadas las 3.30, en Cochet al 7700, personal de Bomberos apagó el incendio de un Renault 21 -que quedó prácticamente destruido- y que afectó también a un Dodge 1500 que estaba estacionado a pocos metros