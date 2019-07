Dos automóviles que estaban estacionados en Montevideo al 500, en el macrocentro rosarino, fueron incendiados esta mañana, según los primeros incendios, en forma intencional. Fue alrededor de las 7, y los vehículo involucrados fueron un Ford Fiesta rojo y un Chevrolet Tracker blanco, que sufrieron daños parciales, producto del fuego.

"Fue temprano a la mañana, se sintió una explosión, no muy fuerte, pero que nos sobresaltó", contó sin salir de su sorpresa Javier, propietario del Ford Fiesta, y añadió: "Me tocó el timbre la portera, que conocía el vehículo y sabía que era nuestro, y me avisó lo que pasaba, cuando bajé había un taxista que había empezado a apagar el fuego".

"Con mi señora y un vecino que nos ayudó, apagamos el fuego con el matafuegos del auto", siguió su relato Javier, y explicó: "Cerré la llave de paso del gas porque tenía miedo que explotara, a pesar de el fuego era en la trompa del auto. Había agarrado también la parte trasera de la Tracker, un peligro, porque ahí está el tanque de nafta".

incendio.jpeg

"Después vinieron los bomberos, que terminaron de apagar el fuego, el de mi auto y el de la Chevrolet que estaba adelante y, pese a que habíamos extinguido las llamas, todavía seguía largando un poco de humo", contó Javier, y señaló: "Abajo del otro auto encontraron un pedazo de goma espuma, que estaba embebida en un líquido combustible".

"Los bomberos nos dijeron que saben poner eso encima de las cubiertas porque es lo primero que se prende fuego, agarra como si fuera un mechero y después poco a poco va incendiando todo el auto", concluyó Javier, quien dio por hecho que el fuego fue intencional, aunque no sospecha qué lo puede haber motivado.