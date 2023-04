Inaugura La Orilla Infinita, una nueva sala de teatro independiente

El director, autor y docente de teatro Rody Bertol , referente de La Orilla Infinita, señaló a La Capital que se trata de "un gran desafío. Nos lleva a una interrelación ya no sólo desde una obra, sino desde un espacio con la gente, con los espectadores, y también, por sus características particulares, a un ejercicio grupal, que es tan difícil de encontrar en esta época".

En ese sentido, sostuvo que "es un ejercicio de transitar lo grupal, de trabajar sobre acuerdos, sobre diferencias, convivir con lo diferente; también es una marca que necesitan estos tiempos".

La sala, ubicada en lo que solía ser un galpón de una casa chorizo, pretende convertirse en "un espacio concreto que funcionará como lugar de circulación de ideas, de posturas estéticas y políticas que hagan crear la consigna que le dio origen al teatro independiente: la autogestión de los grupos de teatro como modelo de producción".

IMG_20230422_125423.jpg Parte del equipo de La Orilla Infinita, la nueva sala de teatro independiente de Rosario.

Sobre la escena rosarina, Rody Bertol consideró en diálogo con este diario que "Rosario fue, es y seguirá siendo una gran cocina y un gran laboratorio de arte. Es una ciudad que está al lado de un río, que no es la capital ni siquiera de su provincia y sin embargo tiene una cantidad muy grande de artistas en todas las disciplinas".

En la misma línea, indicó que "tiene la particularidad, parafraseando un tema de Charly, de que todo se construye y se desvanece tan rápidamente que me dan ganas de sonreír o de llorar".

"Rosario también tiene esa particularidad. De pronto surgen movimientos, movidas muy grandes y también no se pueden llegar a consolidar y también se desvanecen en esto que es tan difícil en este país que es tan centralizado en la administración de sus bienes culturales", sumó.

Por último, finalizó: "La escena cultural de Rosario, que tiene innumerables artistas en todos los rubros, es una escena destacada. Sin embargo, aún no está desarrollada y sobre todo no está difundida y no está puesta en acto todo lo que podría dar".

La Orilla Infinita, que se suma a la red de salas de la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (Atir) hace una fuerte apuesta a la pertenencia barrial. Ubicado en el corazón de La Sexta, el “nuevo teatro pretende ser un lugar de encuentro, de cruces, de diálogo y de acción” que afirme “la articulación, la red y el trabajo colectivo”. Integran La Orilla Infinita: Rody Bertol, Pablo Fossa, Gustavo Di Pinto, Hugo Cardozo, Diego Bollero, Juan Nemirovsky, Santiago Pereiro, Jorge Ferrucci, María Laura Silva, Natalia Trejo, Gisela Sogne, Alejandro Ghirlanda, Lorena Salvaggio y Estela Argüello.

La agenda

En la semana siguiente a su inauguración, la sala comenzará a funcionar con todo: en mayo y junio, habrá diversas propuestas de jueves a domingos.

- Los jueves de mayo y junio, a las 20.30, llega el estreno de “Ensayo Vania (Una fallida representación sobre la felicidad)”. El elenco está integrado por María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Giuliana Benítez, Aldo Villagra, Ariel Armoa, Malena Contreras, Pablo Tendela, Niche Almeida y Macu Mascía, y la dirección es de Pablo Fossa.

- Los viernes de mayo y junio, a las 21, se viene el estreno de “Juegos de la mente”, una idea de Rody Bertol, con autoría de Nora Grigoleit y dirección de Juan Nemirovsky. Actúan: Gisela Sogne, Estefanía Salvucci, Natalia Trejo, Marianela Druetta y Darío Castañeda.

- Los sábados, desde el 13 de mayo al 24 de junio, regresan las funciones de “Trastorno”, con dirección de Hugo Cardozo y las actuaciones de Claudio Danterre, Pablo Fossa, Lorena Salvaggio, Estela Argüello, Lucas Aquino, María Angélica Gotri y Jorge Ferrucci.

- Los domingos de mayo se presenta “La Intemperie (tres hipótesis sobre dos cuerpos enamorados)", de Rody Bertol, con dirección de Natalia Trejo. Actúan: Patricia Almada, Iván Tritten y Natalia Trejo. La plástica escénica y operación técnica es de Niche Almeyda. Los domingos de junio hay un recambio en la cartelera y llega el estreno de Un Niño Asustado, escrita y dirigida por Rody Bertol, con las actuaciones de Gustavo Di Pinto y Santiago Pereiro.

- Los domingos de junio se podrá ver el estreno “Un niño asustado”, con texto y dirección de Rody Bertol, interpretación de Gustavo Di Pinto y Santiago Pereiro, y una producción fotográfica de Maximiliano Conforti.