El fiscal Marcelo Maximino, de la Unidad de Flagrancia, imputó esta tarde a Lautaro Elías P. Z., de 24 años, por el delito de lesiones culposas agravadas, cometidas en forma imprudente en la conducción de un automóvil, y en circunstancias que la Fiscalía juzgó como "de carácter temerario" y a su vez "haciendo abandono del lugar del hecho y no socorriendo a la víctima".

Lautaro está acusado de atropellar y abandonar a la joven Marianella Ojeda, de 24 años, en Sarmiento al 3000, entre Amenábar y Gaboto, el pasado 1º de enero. Alrededor de las 8 de la mañana circulaba en un Toyota Etios blanco e impactó desde atrás a la víctima, quien voló por el aire, golpeó contra otro vehículo y terminó cayendo al piso.

En primera instancia, la condena que prevé el Código Penal por este hecho es de "2 a 4 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación", aunque hay otras medidas que no necesariamente implican la cárcel efectiva, más allá de que las lesiones son graves, y la conducción imprudente, de carácter temerario y haciendo abandono de persona y no socorriendo a la víctima.

Bicicleta atropellada en Sarmiento 3000

En ese momento, el conductor del vehículo se dio a la fuga y, de acuerdo al relato de la abogada defensora, Jimena Temperini, nunca supo qué fue lo que pasó ni contra qué chocó, más allá de que el parabrisas del vehículo no deja dudas del impacto de la colisión.

La abogada también aseguró que el joven detuvo su marcha a los 200 metros, que llamó a su padre y que juntos volvieron al lugar del hecho, aunque en ese momento ya no había nadie, puesto que víctima había sido socorrida por un testigo y llevada en ambulancia al hospital.

"El acusado por este hecho se le atribuyó lesiones culposas agravadas por tratarse de lesiones graves, puesto que el informe médico forense arroja que la víctima deberá estar más de un mes sin trabajar, que es lo que agrava las lesiones. Y dentro de eso, la forma más calificada tiene que ver con que fueron cometidas en forma imprudente en la conducción de un automotor y en circunstancias que Fiscalía juzgó de carácter temerario y a su vez haciendo abandonado el lugar del hecho y no socorriendo a la victima", argumentó el fiscal en contacto con los medios, ni bien terminó la audiencia.

Chica atropellada

No obstante aclaró que no se hizo hincapié en el "abandono de persona", algo que no fue considerado por Fiscalia, que "entiende que no se dan las circunstancias que requiere el articulo 106 del Código Penal, para lo cual es necesario que la víctima quede en situación de desamparo, que implica la imposibilidad de recibir asistencia, y eso no sucedió porque fue en un lugar céntrico y, de acuerdo a lo que vimos en los videos, al minuto de que suceda el accidente ya había personas auxiliando a la víctima. Puntualmente entendemos que el abandono de persona no se configura, si el hecho de la circunstancia agravante de lesiones culposas".