La Justicia imputó a cuatro hombres acusados de difundir y ser parte de picadas ilegales en la zona de bulevar Oroño y Lamadrid y, tras firmar una caución de 20 mil pesos cada uno, recuperaron su libertad.

Pasado el mediodía, en la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad imputó a Damián Alberto Gherardi, de 30 años, Alexis Leandro Pared, de 33, Joel Zaher, de 26, Leonardo Colom, también de 33, de diversos hechos ocurridos en zona de bulevar Oroño y Lamadrid, cuando se realizaban picadas ilegales.

En el marco de una investigación iniciada a raíz de distintas denuncias por picadas clandestinas, el último miércoles a la madrugada se realizaron seis allanamientos -dos en Rosario, dos en Fray Luis Beltrán, uno en Granadero Baigorria y el restante en Alvear-, en los cuales se secuestraron cinco vehículos, una pistola calibre, 380, un revólver calibre 32, una escopeta calibre 16, una réplica de ametralladora, una réplica de Glock 9mm, autopartes, respuestos y diversos elementos de interés para la investigación.

>> Leer más: Detenidos y secuestro de armas y autos en allanamientos por picadas clandestinas

En esos procedimientos fueron detenidas ocho personas, cinco de las cuales quedaron en libertad. Los otros tres fueron citados a imputativa y a última hora de la tarde de ayer se sumó Leonardo Colom, titular de un taller mecánico clandestino en la localidad de Alvear.

Picadas en Oroño y Lamadrid



El fiscal Ponce Asahad imputó a Gheradi por el delito de prueba de velocidad ilegal con un vehículo con motor, consumado y su grado de partícipe; a Pared, por el delito de prueba de velocidad ilegal con un vehículo con motor, consumado y su grado de autor; a Zaher por el delito de instigación a cometer delitos, consumado y en grado de autor y prueba de velocidad ilegal con un vehículo con motor, consumado y su grado de autor, ambos en concurso real.

>> Leer más: Alertan que las picadas ilegales pueden terminar en una catástrofe

La mayor cantidad de cargos recayeron sobre Colom, a quien el funcionario del MPA lo imputó por el delito de promoción de prueba de velocidad ilegal con un vehículo con motor, en grado de partícipe en dos hechos (consumado y en grado de autor), tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en un hecho (consumado y grado de autor), tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (consumado y en grado de autor), todos en concurso real.

Picadas callejeras



El juez de 1ª Instancia Ramón Pablo aceptó la calificación legal presentada por Fiscalía y les dictó una caución de 20 mil pesos a cada uno de los imputados, quienes recuperaron su libertad por no presentar antecedentes, aunque no podrán salir del territorio provincial y deberán registrar su firma de manera semanal en la Oficina de Gestión Judicial. Además, no se les restituirán los vehículos secuestrados.