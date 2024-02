Impulsan desde el Concejo que la vacuna contra el dengue se incorpore al calendario oficial

"No se puede supeditar el acceso la vacuna a la capacidad de pago de las personas cuando se trata de un derecho sanitario", remarcó el ex secretario de Salud y actual concejal Leonardo Caruana

"En este escenario no hay nada que esperar", sentenció el ex secretario de Salud rosarino y actual concejal por el Frente de la Soberanía, Leonardo Caruana, tras presentar un proyecto en el Concejo con el objetivo de que la vacuna contra el dengue se incorpore al calendario oficial dado que las estrategias de prevención y mitigación del virus no alcanzan para detener el avance de la proliferación del mosquito Aedes aegypti. A los efectos del cambio climático se suma la crisis económica, que profundizó las desigualdades y empeoró las condiciones de vida de la población, evaluó.