Una camioneta cargada de papas y verduras arriba de la vereda y cuatro autos chocados. Esa es la escena que dejó un siniestro vial que tuvo como protagonista a un conductor que dio positivo de alcoholemia: 1,39 gramos de alcohol en sangre. Sucedió esta tarde en Rioja y Castellanos.

Tras el escandaloso episodio, el conductor aseguró que el siniestro vial se produjo luego de que esquivara una moto y si bien se mostró dubitativo reconoció que había tomado dos cervezas, pero sostuvo que la ingesta de las misma no tuvo injerencia en el choque.

"No fueron las dos cervezas que tomé. Cuando doble esquivé una moto pero ahora no está", manifestó el hombre, quien transitaba sin ninguno de los papeles obligatorios para estar al volante de un vehículo (carnet de conductor, cedula verde y seguro).

camioneta.JPG

"Me hicieron el alcoholemia y dio positivo porque tomé dos cervezas. Yo no tomo habitualmente. Hago este trabajo hace dos años y esto nunca me pasó", agregó.

Por su parte, la conductora de una de los vehículos siniestrados (un Chevrolet Agile, el más afectado) aseguró que el hombre "estaba sacado. No tenía noción de lo que hacia. Y no tenía ni un papel".

En tanto, otro de los propietarios, que además es vecino y que tenía el auto estacionado, lo tomó con más calma y aseguró que "lo más importante es que solo se trata de daños materiales, que no hubo víctimas. Los autos se arreglan".