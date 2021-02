Huertas en la terraza o en el patio: para comer sano y sobrevivir a la inflación

Mabel Rodríguez hasta antes de la pandemia repartía el tiempo de su vida cotidiana entre la Escuela Musto, donde es docente de plástica, viajar y correr por las calles: es maratonista. Cuando llegó el tiempo de la cuarentena comenzó a entrenar en la terraza de su casa de barrio del Abasto, espacio que prácticamente no usaba. "Y cuando vi a mi vecina trabajar en la huerta, me dije, ¿por qué no?", cuenta, y puso manos a la obra.