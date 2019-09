"Hubo malversación de fondos", dicen desde el Sindicato de Peones de Taxis

"Creemos que hubo malversación de fondos", afirmó el secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Gianotti, al referirse esta tarde a la denuncia penal contra el titular de esa institución, Horacio Boix, quien fue suspendido por 45 días.

En su rol de líder del sindicato tras el desplazamiento de Boix, Gianotti encabezó una conferencia de prensa en la sede del gremio, en Salta al 2800, edificio que contará con custodia policial durante la noche.

Cuando le preguntaron si temía algún reacción violenta contra el inmueble, Gianotti afirmó: "Por supuesto que sí, y por eso estamos aquí las 24 horas del día. Podría pasar (un ataque). No directamente de parte Boix, sino de gente que todavía lo estaría apoyando. A nivel personal no tenemos miedo, sino no estaríamos acá", dijo Gianotti.

La interna en el Sindicato de Peones de Taxis estalló ayer cuando el hoy exsecretario general de la institución, Horacio Boix, protagonizó un siniestro vial en San Martín y Gaboto al mando de un costoso automóvil Audi A7. El vehículo está patentado a nombre del sindicato y ayer tuvo un fuerte choque contra un patrullero de la policía.

"Nosotros queremos generar una reestructuración del sindicato"

A partir de ese incidente quedó al descubierto que el Audi tiene una deuda de más de 40 mil pesos de patente y que Boix lo utilizaba para cuestiones personales. Después de ese escándalo, el sindicalista fue denunciado por malversación de fondos y fue separado del cargo.

"Nosotros queremos generar una reestructuración del sindicato. Somos muchachos grandes, pero tenemos la experiencia para generar más beneficios para los afiliados y los trabajadores, señaló Gianotti.

"Se están haciendo auditorías que determinarán si hubo malversación de fondos. Nosotros queremos que sí. Esta es una situación muy desagradable. Queremos que el sindicato sea un ejemplo, pero es lamentable que estemos hablando de esto", añadió.