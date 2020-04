Hoy será una prueba de fuego para ver si el distanciamiento social logra sortear un obstáculo complejo. Por primera vez desde el dictado de la cuarentena el 20 de marzo pasado, los bancos abrirán sus puertas para atender exclusivamente a jubilados y beneficiarios sociales que no puedan cobrar sus haberes en los cajeros automáticos. Los bancarios atenderán en grupos reducidos con una distancia social obligatoria, por lo que en varias entidades habrá diversos horarios de atención de acuerdo a cada sucursal. Anoche, el municipio coordinó un operativo que incluyó la limpieza de los entornos de los bancos y hoy se desplegará un monitoreo de agentes de control y policías para garantizar las normas que impone el cuidado contra el coronavirus.

A las 20 de ayer, en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos, cuadrillas de Higiene Urbana e inspectores comenzaron con la primera fase del operativo. Las acciones preventivas pasaron por la limpieza de entornos de entidades bancarias y las tareas continuarán durante todo el fin de semana.

Quienes se acerquen hoy a los cajeros y a los bancos encontrarán marcas pintadas en el suelo para identificar el distanciamiento y así respetarlo.

En lo operativo, se dispondrá de un equipo de 70 trabajadores municipales reubicados de sus funciones habituales, junto a unos 100 voluntarios, entre ellos miembros de ONG"s como Rosario Solidaria y Scouts Argentina. Con este plantel se organizará desde temprano las esperas en los bancos, las paradas de colectivos aledañas y se controlará la distancia entre personas.

En las sucursales

Rosario cuenta con 63 sucursales bancarias. Todas las que abran deberán garantizar la limpieza de cajeros automáticos, tableros, ventanillas y espacios públicos, como también el distanciamiento dentro de cada espacio de espera. En las entidades se solicitará que dispongan de alcohol en gel o agua con lavandina para el lavado de manos antes, durante y después del trámite de extracción de dinero o consulta bancaria.

Todo el entorno y hasta la llegada de los clientes estará monitoreada en el marco de este operativo especial, que tendrá un 30 por ciento de refuerzo policial en la city rosarina (entre caminantes y patrulleros). Además, se incrementarán los servicios y las frecuencias del transporte urbano de pasajeros en los horarios de atención bancaria en el orden de un 25 al 30 por ciento, según fuentes oficiales. Y previamente se reforzará la limpieza de las unidades en las puntas de línea de cada servicio y en los galpones de las empresas.

La Secretaría de Movilidad intensificará la limpieza en las paradas de ascenso y descenso de pasajeros en los carriles exclusivos. La tarea se verá complementada con la presencia de agentes de Control que trabajarán en la divulgación del distanciamiento y se reforzará en el centro y los barrios la seguridad con Gendarmería y Policía de Santa Fe.

Sólo para quienes no tienen tarjeta de débito

El titular de la Asociación Bancaria de Rosario, Sergio Rivolta, aclaró que hoy sólo se pagará a jubilados, pensionados, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios sociales que dependen de Ansés. No obstante, subrayó que a los bancos sólo deben asistir quienes no tienen tarjeta de débito o aquellos que no la han activado. “Apelamos a que los jubilados que aprendieron a utilizar el sistema por cajero automático, lo sigan haciendo y no vengan al banco”, insistió.

“Se va a respetar la distancia obligatoria y la gente entrará a las sucursales por tanda, de a 5 o 6 personas, y solicitamos que quienes se queden afuera también mantengan esta distancia de un metro y medio a dos, para eso va a estar la seguridad pública garantizando esto”, adelantó Rivolta ayer a La Ocho.

El Nuevo Banco de Santa Fe, en tanto, divulgó un comunicado en el que advirtió que sus sucursales abrirán las puertas hoy, “para la atención exclusiva de aquellos que no cuentan con su tarjeta de débito”.

Además, recordó que aquellos clientes que no cuenten con su tarjeta de débito pueden ingresar al sitio web www.bancosantafe.com/gestion-efectivo y completar un formulario para generar una orden de extracción de efectivo sin tarjeta de débito. El cliente recibirá un SMS/mail con una clave y podrá con la misma dirigirse a un cajero automático para realizar la extracción. En ese mismo link pueden solicitar la reimpresión de su tarjeta de débito y blanqueo de claves pin y pil.

Remises

La empresa de remises Primera Clase anunció que a los jubilados que necesiten trasladarse hasta los bancos, sólo se les cobrará el 50% de la tarifa del viaje, con el objetivo de que eviten subirse a los colectivos. Para requerir el servicio deberán llamar con anticipación al 421-0776. Se trata de una iniciativa del Sindicato de Conductores de Remises.