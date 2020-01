Hoy llegarían fondos para los comedores escolares

Frente a la gran cantidad de reclamos que surgieron de los establecimientos educativos, finalmente ayer les aseguraron a las directoras que tienen a su cargo los comedores escolares en Rosario que en la jornada de hoy recibirán los fondos necesarios para poder afrontar los pagos a proveedores. La angustiante situación llenó de preocupaciones a la comunidad educativa de la ciudad, y llevó a sus principales referentes a denunciar públicamente deudas que arrastran desde el mes de diciembre, y remarcaron que este tipo de desfasaje no se producía desde hace más de una década.

En este escenario de intranquilidad, representantes gremiales de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) advirtieron que este tipo de problemas pone en riesgo la continuidad de los comedores escolares, que representan en la actualidad una gran ayuda para poder enfrentar la crisis económica y social que atraviesa el país.

"Estamos muy preocupadas, porque si bien los proveedores siguen trayendo la comida, nosotros no tenemos con qué pagarles, y esta situación, en una economía inflacionaria, genera cada vez más inconvenientes", remarcó con énfasis una directora.

Con este reclamo como una de sus banderas, ayer se realizó una manifestación de protesta en las puertas de la Regional VI del Ministerio de Educación, encabezada por ATE Rosario y Amsafé (Asociación del Magisterio de Santa Fe) local. De manera clara y contundente, expresaron su rechazo al retraso del pago a proveedores de comedores escolares, y también a la extensión del cronograma de pago de los salarios, a los aumentos de la obra social, y a la paralización del área de Salud Laboral.

Asimismo, expusieron su inquietud por el estado de acefalía en algunas reparticiones, y exigieron un rápido aumento remunerativo de cuatro mil pesos.

En ese acto, los representantes sindicales se pronunciaron contra los lineamientos que está persiguiendo el gobierno de Omar Perotti, en relación a las políticas de pagos.

"Cuando decimos que parece que volvimos a los noventa es porque estamos debatiendo con los mismos funcionarios que estaban en aquella época. Hoy (por ayer), la ministra de Educación, Adriana Cantero, salió a decir que no estaba asegurada la cuota para los comedores escolares, y además dijo que los regímenes de licencias y enfermedades de los trabajadores podría ser que vuelvan a 1994, como era anteriormente", denunció el secretario de ATE Rosario, Juan Pablo Pozzi.

Así, todo indica que las perspectivas de cruces y enfrentamientos se agravarían ante el estado de acefalía en muchas áreas del Estado provincial, a un mes de la asunción oficial.

"No tenemos funcionarios designados, no encontramos interlocutores, parece que la ministra concentra todo el poder, y lo único que obtenemos son generalidades. Faltan instrucciones mucho más precisas, falta un plan de gobierno, y uno educativo para que nosotros tengamos las seguridades de saber cómo vamos a continuar", advirtió Gustavo Terés, secretario de Amsafé y CTA Autónoma Regional Rosario.

Sin dinero

"Las escuelas tienen que hacer las rendiciones y los pagos a los proveedores y hasta ahora no llegó el dinero. Los proveedores no sé hasta cuándo van a poder aguantar. Si no se les paga, no van a seguir abasteciendo. Y no hay respuestas, no hay autoridades adentro del ministerio que respondan. No tenemos a quién dirigirnos para tener una contestación", reclamó Viviana Tellategui, asistente escolar y referente de ATE Rosario.

Y agregó: "Es muy grave que todavía no esté el decreto del gobernador para ver quiénes son las autoridades que queden en la Región Centro. Necesitamos que se tome una resolución lo más rápido posible porque, primero, están los niños. Y hoy están desamparados".

"Desde ATE Rosario reclamamos desde el año pasado que aumenten las cuotas y ahora están diciendo que están en riesgo de poder pagar. Nos parece una falta de compromiso total y absoluta, porque hace seis meses que ganaron, no fue ayer. Hace seis meses que se tienen que estar preparando y lo único que ponen hasta ahora son excusas. Nosotros, obviamente, vamos a salir a defender a los trabajadores, a los niños y a los comedores", resaltó por su parte, Juan Pablo Pozzi.