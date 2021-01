Homenajes y ofrendas en el Paraná por el día de los Humedales

A las 20 las agrupaciones Candombe Hormiga y Projete Liberdade, de capoeira, realizarán un ritual artístico denominado Puxada de Rede, a lo que se suma un espacio de armonización de cuencos y la proyección del documental “Detrás del humo”.

“Armar una ofrenda colectiva, danzar y cantar para el río y sus humedales”, resumen la convocatoria sus organizadores, integrando dos conmemoraciones que por casualidad o causalidad coinciden en idéntica fecha. En la Argentina las manifestaciones afro-religiosas llegaron a fines de los años 60 y desde entonces a la actualidad son muchos los puntos del país, generalmente junto a cursos de agua, en los que se honra a Yemanjá el 2 de febrero. Ese mismo día, pero de 1971, se firmó una convención en Ramsar, Irán, que ofreció por primera vez un marco de cooperación internacional para la gestión sostenible de los humedales. En 1997 la efeméride fue elegida para llamar la atención sobre la importancia de defender los humedales.

Devastados

La provincia de Santa Fe tiene tres de los 23 sitios Ramsar del país: Jaaukanigás, el inmenso Delta del Paraná y el humedal Laguna de Melincué, “sitios que lejos de gozar de la conservación que se propone están siendo devastados por incendios y actividades productivas e inmobiliarias”, denunció la Multisectorial.

“Lo que buscamos es llamar a la reflexión sobre lo que está pasando en términos ecológicos, no se trata solo de ir a dejar una flor en el río”, advierte Laura Corvalán, docente, investigadora y bailarina en el grupo de danzas de orixás Iró Baradé, fundado en 2003. “Queremos desde una expresión artística, colectiva y social darle otro valor al río, generar un momento de concientización en el sentido de que la costa del Paraná no es solo un espacio para contemplar, disfrutar y andar en kayak sino parte de nuestra cultura, de nuestra naturaleza. Desde la danza trabajamos qué nos pasa a nosotros, a cada uno, con el movimiento del río”, agrega Corvalán con entusiasmo.

La concientización, explica, “tiene que ver con el respeto y el cuidado de la naturaleza, con no tirar basura, con empezar a preguntarnos por nuestra relación con las islas: que no sea solo una cuestión pintoresca sino de asumir una responsabilidad”. La bailarina y comunicadora social brega por “tener registro de lo que está alrededor, del otro y de la otra, desde un lugar de autocrítica, aunque nos resulte incómodo”.

La convocatoria para este martes es a vestirse de blanco, azul o celeste y llevar frutas o flores naturales para ofrendarle al Paraná. Los participantes pueden sumarse a cantar y bailar aunque no tengan experiencia o formación previas en estas disciplinas. “En su origen la ceremonia de Yemanjá es religiosa pero nosotros la concebimos desde un lugar testigo, como un ritual donde hay un movimiento colectivo e interpelaciones individuales. Cada uno viene pide y agradece y entregamos ofrendas”, sigue Corvalán.

Al agua no se le donan solo elementos tangibles como las frutas y las flores sino también cánticos y bailes que surgen y se potencian en el momento. “Retomamos la idea de la oralidad, es decir que buscamos cantos breves de homenaje en portugués o en español. Confiamos en el acontecimiento performático y también hemos bailado con melodías mas litoraleñas, con ritmos más locales, ya que buscamos darle una impronta local al rito”, amplía y asegura que desde el grupo que integra respetan el lugar que cada uno elige para relacionarse con esa ritualidad.

“Confiamos en que quienes llegan, cuando se encuentran con este contexto de conectarse con algo sagrado, puedan trascender la expectativa con la que llegaron, trascender la barrera de lo exótico y lo mediático y conectarse con algo personal, subjetivo”, espera Corvalán. “Que no sea una distracción o un entretenimiento, que haya algo que se transforme. Que se muevan el cuerpo y las emociones, esas cosas que en nuestra cultura occidental no sabemos nombrar y por eso recurrimos a los mitos”, concluye. Y si la poesía es también un intento de asir lo innombrable, fluyen las palabras del gran poeta del litoral Juan L. Ortiz: “De pronto sentí el río en mí, corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. (...) Me atravesaba un río, me atravesaba un río!”.

Abrazo al humedal

Bajo la consigna “Ley de humedales ya”, la agrupación el Paraná no se toca invita a participar este 2 de febrero de un "Abrazo al humedal". “Realizaremos un cruce de río para homenajear a nuestro querido gigante marrón y para, una vez más, pedir en forma inmediata y contundente por una ley de Humedales que proteja el queridísimo ecosistema que con tanto amor y resiliencia, aún, nos aloja”, plantearon desde el colectivo ambientalista que nació en 2012. La cita es a las 15 en Gallo y Costanera, la llamada playa seca Caracolas en el balneario La Florida.