Historias de jóvenes que apuestan y se capacitan en oficios

Cae la tarde en Rosario, Arlen llega a Esquina Santa Fe y se saluda con sus compañeros. Todos tienen en común el gusto por la música y se están capacitando laboralmente en DJ & Sonido, pero algunos quieren aprender a componer música para videojuegos, otros aspiran a ser sonidistas de bandas. Arlen disfruta de la música electrónica y afirma que en un futuro quisiera desempeñarse como DJ. "Capacitarse en estos cursos es una buena oportunidad para ir aprendiendo y el día de mañana poder ser autogestiva y vivir de lo que me gusta", sostiene.

Valentina tiene 19 años y desde chica se interesó por la fotografía. Una amiga suya se enteró por la red social Instagram que en la Esquina Santa Fe dictaban un curso de capacitación en generación y edición de contenidos fotográficos y no dudaron en anotarse. "Siempre me interesó la fotografía y con lo que estoy aprendiendo en el curso fui editando y mejorando fotos que he sacado", cuenta Valentina. Esta joven, estudiante de Derecho, afirma que "estos oficios son novedosos o están de moda por lo cual es difícil encontrar capacitaciones de forma gratuita como acá. Y la verdad, el curso es muy completo".

Los cursos de capacitación que se dictan en Esquina Santa Fe se enmarcan dentro del Programa Redes y en lo que va del año ya son 175 los cursos que se llevan adelante en toda la provincia. Los mismos tienen en cuenta las distintas realidades socio-productivas locales y regionales para facilitar la vinculación de los egresados con posibilidades concretas de inserción laboral.

Precisamente, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini valoró el trabajo en conjunto con el Gabinete Joven "para desarrollar capacitaciones que resulten de utilidad e interés para la juventud. En este sentido, se vienen llevando adelante cursos que apuntan a las nuevas perspectivas laborales que van apareciendo a la luz de las nuevas tecnologías".

Además, sostuvo que "no solamente estos tres cursos que se están dictando actualmente en Esquina Santa Fe, también hay capacitaciones en trabajos compatibles con el medio ambiente, que hacen a un ecosistema saludable, lo que se ha denominado Empleos Verdes y vemos que todas estas propuestas vienen teniendo gran aceptación y mucho compromiso de los jóvenes que realizan esta formación".

"Es una respuesta a la necesidad de ir generando nuevas posibilidades de trabajo en un esquema que mire a los trabajos del futuro. Estamos muy contentos de poder brindar estas capacitaciones con el Gabinete Joven y aspiramos a profundizarlas a medida que vayamos desarrollando estos cursos", concluyó Genesini.

Por su parte, el secretario de Juventudes, Pablo Lamberto destacó: "Estamos en un momento de crisis económica. Acercamos herramientas innovadoras para capacitar en forma gratuita a jóvenes en oficios modernos para que puedan encontrar una salida laboral ante este contexto".