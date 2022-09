Hipercontrolados: cómo son las cámaras que no dejarán en paz a los infractores

No habrá forma de zafar del ojo siempre atento de los dispositivos que desde fin de mes estarán en pleno funcionamiento en toda la ciudad

Si bien aún no se aplican sanciones, muchas de las cámaras de fotomultas que la Municipalidad está instalando ya generan su principal consecuencia. Por la zonas donde se encuentran colocados los aparatos, los vehículos circulan a la velocidad permitida. El efecto disuasorio se hace sentir; ahora falta que las infracciones impacten en el bolsillo. Es que, al momento de incumplir las normas viales, una vez que el sistema estén en pleno funcionamiento, no habrá forma de zafar del ojo siempre atento de los dispositivos, que funcionarán durante las 24 horas, sin descanso, aun con cortes de energía eléctrica. Y, a diferencia de los inspectores humanos, no habrá paro ni feriado que los alcancen.