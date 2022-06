Héroe de Malvinas: el piloto Alfredo Vázquez ya tiene una plazoleta con su nombre

Ex Combatientes de MalvinasFo en el acto en homenaje al aviador Vázquez.

En el acto realizado este miércoles asistieron, además de familiares de Vázquez, ex combatientes y autoridades civiles y militares.

En el acto estuvieron presentes autoridades municipales, provinciales, militares, representantes de los centros de ex combatientes de Malvinas, familiares del teniente Vázquez y una guardia de honor del Liceo Aeronáutico de Funes. Luego del acto protocolar, los hermanos de Vázquez, Fabián (militar en actividad) y Mónica le pusieron palabras a los sentimientos y emociones en este día tan especial.

“Ha sido un día muy emocionante, acompañados por mucha gente querida, entre ellos familiares, amigos, vecinos conocidos de muchos años. La emoción más grande fue haber escuchado a mi hermano más chico, Fabián, dar todo su repertorio y que tenga que ver con su otro hermano. Eso fue un mimo al corazón y al alma muy grande”, contó la mujer.

>> Leer más: Aviones A4 surcarán el cielo de Rosario para rendirle homenaje a un héroe de Malvinas

Mónica dijo que sintió “una montaña rusa” de emociones cuando Fabián contó que los tres hermanos cuando eran chicos iban a jugar al parque Independencia, muy cerca del sector donde ahora está la plazoleta que lleva el nombre de “Teniente alférez Alfredo Jorge Vázquez”.

veteranos de Malvinas, plazoleta Vázquezjpg.jpg Ex Combatientes de MalvinasFo en el acto en homenaje al aviador Vázquez. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

“Veníamos los tres a jugar y hacíamos picnic debajo del puente. Nos queríamos con locura y siempre disfrutábamos de esos momentos, de estar juntos y compartir cosas. Siento mucho orgullo, pero también mucho dolor. Yo vi sufrir a mis padres. La muerte de un hijo no se puede tolerar para un padre. Pero a su vez estaban también muy orgullosos de Alfredo. El dolor por la muerte es muy grande, pero también vemos que se lo está reconociendo, la sociedad se está malvinizando y eso es muy bueno”, subrayó Mónica.

Por su parte, Fabián admitió que en ese momento tenía sensaciones encontradas. “Tengo un poco de tristeza porque Jorge ya no está, pero también siento alegría al saber que nuestra familia y yo, como militar, tenemos como ejemplo a mi hermano, que fue un héroe porque entregó la vida por la Patria. No dudó un instante en hacerlo. Eso habla muy bien de una persona, aunque la pérdida de una vida no se justifica. Pero para eso nos preparamos”.

>> Leer más: Cómo fueron las últimas horas del piloto rosarino que murió peleando en Malvinas

“Recuerdo a todos los soldados, desde el primero hasta el último oficial. Recuerdos de un gran coraje y valentía, un gran sentimiento de Patria. Sabían que se enfrentaban a una potencia de la OTAN y los soldados no dudaron en luchar”, agregó.

plazoleta Vázquez 2.jpg El acto tuvo la participación de una guardia de honor del Liceo Aeronáutico de Funes. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

Ya superado un poco por las lágrimas, Fabián recordó el momento en que habló por última vez con Alfredo. “Nos habló por teléfono dos días antes. Hacía base en Río Gallegos y fue como que nos adelantó que iba a morir. Nos dijo que estaba bien, muy contento. Y cuando me tocó hablar a mí, le dije: 'te estamos cuidando tu autito', un Ami 8. Y me respondió: 'el auto es lo que menos me preocupa, después de ver todo lo que estoy viendo'. Mi hermano tenía un gran coraje, pero era humano también, le dolía muchísimo lo que veía”.

“No tenemos que olvidar Malvinas, la historia hace grande a nuestro país. Siempre hay que recordar a nuestros héroes, todos los años, con un sencillo acto y nada más”, remarcó Fabián Vázquez.