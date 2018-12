"La realidad indica que hay una superabundancia de grupos que actúan con este modus operandi de dos en moto disparando contra un grupo de personas, edificios públicos o casas particulares, y a partir de la proliferación indiscriminada de esta mano de obra delictiva, hay también mucha gente dispuesta a aprovechar". Así, el fiscal Miguel Moreno describió la realidad de una ciudad con un promedio de tres balaceras diarias, y donde los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que integra junto a Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo, intentan desentrañar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de los últimos atentados contra el Concejo Municipal y, por segunda vez, contra la misma sede del MPA, en Montevideo al 1900.





Tanto los fiscales intervinientes como el fiscal Regional, Patricio Serjal, reiteraron que "no descartan" ni las líneas de investigación anteriores, por las que ya hay diez personas imputadas por siete hechos y que tienen a Ariel Máximo "Guille" Cantero sindicado como autor intelectual, ni la exploración de nuevas hipótesis que mantuvieron "en reserva".

A horas de que el Concejo Municipal fuera blanco de una balacera y el MPA sufriera un segundo atentado, el fiscal Regional se refirió a la "gravedad institucional" de los hechos y recordó la decisión tomada en mayo, ante el ataque a las viviendas de funcionarios judiciales, de conformar una unidad específica de investigación.

Sin embargo, ayer explicitó la intención de "abarcar todos los hechos y darles la relevancia que tienen no sólo porque sean miembros del Poder Judicial", y aclaró: "En diferentes zonas estamos cubriendo hechos de la misma similitud y modalidad".

Es que los sucesos de las últimas 48 horas se suman a una saga iniciada hace diez días, cuando fueron atacados los Tribunales provinciales, el Centro de Justicia Penal y un estudio jurídico.

En ese marco, Serjal afirmó que "las investigaciones están llevándose a cabo" e insistió en que "no se descarta ninguna línea"; lo que significa que los investigadores abonan la hipótesis por la que ya imputaron al "Guille" Cantero como autor intelectual de otros siete hechos, pero al mismo tiempo exploran nuevas pesquisas.

En detalle

Las precisiones las dieron los fiscales Edery y Moreno. "Profundizamos las líneas que teníamos y exploramos nuevas", señaló Moreno e indicó que todavía "no se puede corroborar ni descartar" la presencia de nuevos actores en los últimos hechos.

"La idea es explorar nuevas líneas, tanto de autores materiales como ideológicos, pero no podemos quedarnos con los hechos ya judicializados, porque la realidad indica que hay una superabundacia de grupos que actúan con este modus operandi de dos en moto disparando contra un grupo de personas, edificios públicos o casas particulares, a partir de la proliferación indiscriminada de mano de obra delictiva, y hay mucha gente dispuesta a aprovechar".

Sobre lo que se pudo ver en las filmaciones, Edery detalló que en el caso del Concejo "se observa una motocicleta que pasa en dos oportunidades, y en la última baja por 1º de Mayo para regresar hacia Rioja en contramano".

En el caso del ataque a la sede del MPA, los fiscales dijeron no tener relevado "en qué dirección pasaron" los tiradores, pero remarcaron que también se trató de "dos personas en moto, una con y otra sin casco".

En este edificio la custodia policial es permanente las 24 horas, sin embargo Edery explicó que "los balazos fueron 50 metros más adelante", por lo que los oficiales "desde adentro" no pudieron ver nada.

Vinculación

Más allá de la modalidad, los fiscales tampoco descartaron ni confirmaron vinculación entre los dos hechos, y sobre el cartel con la leyenda "Con la mafia no se jode" que apareció en la puerta de Palacio Vasallo, Moreno explicó que "no pueden ser peritados en términos caligráficos porque no obedecen a escritura, sino que es un dibujo de letras".

Por su parte, Edery indicó que como ese cartel ya apareció en atentados anteriores, "se usa siempre y cualquiera puede escribirlo".

En el caso del Concejo, otro elemento a analizar serán los diarios de sesiones de las últimas semanas, ya requeridos a las autoridades, ya que también se evaluará "si algunos de los temas tratados tienen vinculación con las actividades de estas bandas". Edery insistió en que "lamentablemente es una modalidad común de cómo se dirimen muchas situaciones, son grupos de gente que hacen esto y contratados para hacer esto"; mientras que Moreno explicitó "la preocupación" que la situación genera y "el compromiso de esclarecer los hechos como integrantes del Poder Judicial".