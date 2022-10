"Hay que recuperar la confianza en las vacunas infantiles de manera urgente"

La pediatra y ex ministra de Salud, Andrea Uboldi, se refirió a la baja adherencia a la actual campaña de refuerzo de triple viral y antipolio: "Los padres de ahora no han visto ni poliomielitis ni sarampión y creen que son enfermedades que ya no existen", dijo