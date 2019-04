"Hay que avanzar hacia nuevas normas"

El subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, destacó que "ir hacia un nuevo régimen de licencias sigue siendo un tema pendiente a nivel nacional y en las provincias. En la ley es un derecho pensado para la mujer, madre y gestante, que se hace cargo del niño, y con una licencia mínima para el padre o pareja. No como en otros países donde la licencia por nacimiento está pensada como una tarea común que tiene que ver con la recuperación de la persona gestante. Allí el cuidado del niño está pensado para ambos".

El funcionario reconoció que este es un reclamo que desde hace tiempo sostienen las organizaciones de la diversidad sexual y el movimiento feminista. En concreto, reclaman la modificación de la ley vigente, que establece plazos de 90 días para la persona gestante y de 15 días, en el mejor de los casos, para el que no lo es.

"Eso está pensando en términos binarios, donde la madre va a parir y va a ser la que cuide tras el parto, y el papá en todo caso acompaña más bien de costado por apenas unos días", señaló Paulón. "En los países más desarrollados en este sentido, se ve que la normativa para parejas que sean hetero o del mismo sexo, pueden repartir las tareas de cuidado equitativamente, pensando en las licencias en términos igualitarios", destacó.

Si bien hay varios proyectos presentados en el Congreso nacional que buscan avanzar tanto en el sector del empleo público como privado, ninguno llegó a tener consenso suficiente para ser debatido por los legisladores.

"Hay que abrir esas discusiones", reclamó Paulón, y agregó: "Hasta ahora hubo temas que no han estado en agenda porque no se pensaban, pero los tenemos que discutir y dar un marco. Hoy un varón trans puede gestar y parir, puede haber un papá gestante, no sólo una mamá gestante, por lo cual las licencias por nacimiento deben repensarse. Una cosa es la necesidad de la persona que lleva adelante el embarazo de recuperarse físicamente, y otra cosa son las tareas de cuidado, que son comunes a ambos, sean del género que sean".