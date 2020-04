Hay prevalencia de muertes de varones sobre mujeres

El reporte del Ministerio de Salud informó que los hombres explican en Argentina el 72 por ciento de las muertes por coronavirus si bien se contagian en similares cantidades que las mujeres, lo que despertó el interés de los especialistas, según quienes "todavía no se aclaró científicamente" por qué el virus es más fatal para el género masculino.

Según el informe presentado por autoridades del Ministerio de Salud, hasta anteayer hubo 1.628 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 56 por ciento son hombres y el 44 por ciento mujeres, con una edad promedio de 45 años.

El virus tiene en Argentina una tasa de letalidad de 3,3 por ciento y ya son 60 los fallecidos -con una edad promedio de 68 años-, de los cuales 72 por ciento son varones, lo que muestra un número mayor de muertos de ese género.

"No está claro científicamente por qué mueren más hombres que mujeres hasta ahora. Posiblemente sea porque hay más hombres con factores de riesgo asociados como cardiopatías, epoc o tabaquismo", dijo el presidente de la Asociación Argentina de Infectología, Lautaro de Vedia. "Ambos géneros tienen sistema inmunológicos similares, no se ha podido comprobar que haya algo hormonal por ejemplo en la respuesta. Posiblemente con el correr del tiempo podamos encontrar las causas", aseveró. En la misma línea se expresó la infectóloga Leda Guzzi, según quien la mayor letalidad en varones "es por ahora algo fortuito, no hay ninguna evidencia de que el coronavirus sea para un género peor que para otro".

"Hay más prevalencia masculina a las enfermedades de factores de riesgo, pero esa relación con las muertes por coronavirus no está claramente demostrada, es una asociación de variables que se puede hacer, no fue comprobada en un estudio científico", aclaró.

"No es una preocupación en particular que tengamos los infectólogos en este momento, esto no nos viene llamando la atención", enfatizó no obstante la especialista. Guzzi agregó que "no hay nada que necesariamente diferente en el sistema inmunológico" entre varones y mujeres. Por su parte, la médica gerontóloga Lia Daichman aseguró que "lo único que sabemos de verdad es que las razones por las cuales tienen complicaciones los pacientes con coronavirus es por enfermedades asociadas concomitantes".

"Sí sabemos científicamente que las mujeres viven más que los hombres porque los varones tenían más patologías asociadas. Sin embargo, esa brecha se está achicando porque las mujeres fueron aumentando los factores de riesgo con el paso de los años", explicó. En España, por ejemplo, según un informe publicado el 23 de marzo por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que analizó casi 16 mil positivos por coronavirus, se observó que aunque la enfermedad sólo afectó un poco más a los varones (52 por ciento), el número de hombres que fallecieron (376) fue casi el doble que el de mujeres (190).