En una entrevista con La Capital, ambos funcionarios repasaron los ejes básicos de una “política de cuidados”, basada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la necesidad de un abordaje transversal, integrando las áreas de desarrollo, educación, salud, cultura y deporte. También advirtieron sobre la necesidad de que las intervenciones del Estado “no corran atrás de los problemas, ya que el tiempo perdido con un niño no se recupera” y la urgencia de “tender puentes” con aquellas organizaciones sociales que trabajan por la infancia.

—¿Qué significa una política de cuidado para la infancia?

(Raspall)—Es una palabra compleja, que todavía nos cuesta desarmar. Una política de cuidado no es sólo proteger, sino avanzar en la protección de esos derechos para que los niños puedan crecer y desarrollarse como corresponde.

(Colacelli)—Una política de cuidado tiene su anclaje en la promoción y el respeto de los derechos humanos. En lo que tiene que ver con la infancia, uno de los ejes es promover una mirada respetuosa por parte de los adultos, que son los primeros que tienen que estar en consonancia con este cuidado de los niños y de las niñas. También desde el Estado, esto implica una mirada muy integral. Creemos que una cultura respetuosa de los derechos de la infancia tiene que ver con que todos los adultos podamos establecer cuestiones mínimas y de trato respetuoso hacia los niños.

—¿Qué evaluación hacen de la situación de las infancias, considerando que, según datos del Observatorio Social de la UCA, seis de cada diez niños son pobres?

(Colacelli)—Es un dato que nos lleva a preguntarnos sobre el transcurrir cotidiano de la vida de ese niño, en donde esta involucrado lo nutricional, lo habitacional y también nosotros nos animamos a plantear cómo trascurre lo vincular de esos niños, porque cuando uno dice que el 60 % de los niños está en situación de pobreza, sus familias también están en situación de pobreza.

(Raspall)—Es cierto que la pobreza va de la mano con privaciones crecientes en los derechos. Pero también hay derechos que son vulnerados en situaciones que no tienen nada que ver con la pobreza. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa: hay vulneración de derechos de los niñas y las niñas en las casas más lindas de las torres más altas que tiene la ciudad. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa porque si no parece todo una cuestión de ser o no ser, de tener o no tener. Nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar anclando en los adultos esa mirada de responsabilidades irreversibles que tienen para con los niños. Esto no tiene que ver con juzgar formas de crianza, pero sí con responsabilidades muy claras que tienen los adultos para con los niños, que tienen relación con la presencia, la calidad del tiempo libre, el trato respetuoso, la tolerancia, la escucha. Y en eso me parece que tenemos mucho por hacer, independientemente de las clases sociales con las que trabajamos.

—¿Qué herramientas concretas tiene el municipio para mejorar la situación de las infancias?

(Colacelli)—Estamos convencidos de que el sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes tiene un pilar fundamental que es el Estado, en todas sus agencias. Como estado local deberemos acompañar en algunas instancias, pero como la mirada es integral, tenemos que tener canales muy abiertos de participación y trabajo conjunto con la provincia. Estamos también con expectativas a lo que Nación va a marcar como línea programática. Pero en todas estas instancias la sociedad civil acompaña este proceso, por eso hay que fortalecer el trabajo con las organizaciones.

—Durante la gestión anterior se gestaron los Centros de Convivencia Barrial (CCB) como una forma de tener presencia en los territorios...

(Colacelli)—Esa es una primera línea de partida, ya que están estratégicamente distribuidos en los territorios más vulnerables, y también hay organizaciones de la sociedad civil, barriales o comunitarias con las que se viene trabajando desde hace tiempo. Esa es la primera línea donde vamos a concentrar esfuerzos, es un punto de partida porque te permite ir haciendo un acompañamiento a las familias.

(Raspall)—También están los centros de salud, las actividades de deportes, cultura, educación. Allí tenemos que salir a buscar a los chicos que no llegan a los CCB.

—¿Qué evaluación hacen de los equipos y de los programas que encontraron en marcha?

(Colacelli)—Hay mucho para mejorar, hay personas muy comprometidas, pero hay mucho por mejorar.

—¿Por ejemplo?

—En lo que hace a acompañamientos familiares, tenemos que estar más presentes en las situaciones que así lo ameritan. Hace falta un mayor diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, con una escucha más amplia. La situación de la infancia amerita que todas las miradas se pongan en juego, ya que todos los actores tenemos algo para hacer y para aportar. No es momento para dejar actores afuera. Nosotros tenemos que tender muchos puentes en esto. Si ponemos un piso de construir una mirada respetuosa de la infancia y nuestras acciones tienen que ver con los derechos de la infancia, en esa mesa entramos todos.

Articular y sumar esfuerzos, una prioridad

El secretario de Desarrollo Social del municipio, Nicolás Gianelonni, planteó como prioridad de su gestión construir una red con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la infancia, con los jóvenes y con la población de adultos mayores “para dar respuesta a las demandas sociales que son muy segmentadas y que se han amplificado”.

Para el funcionario, “uno tiene que dejar de pensar que el Estado tiene todas las respuestas y empezar a pensar que hay muchas estrategias que la sociedad va construyendo para resolver sus problemas, en el día a día, en los barrios o en distintos espacios, con las cuales tenemos que poder establecer un diálogo productivo”.

El titular de Desarrollo Social destacó también que “el municipio hace un esfuerzo muy importante en la cuestión alimentaria, que no puede ser una estrategia aislada, sino que debe articularse con la provincia y con la Nación”. En este sentido, destacó que la demanda alimentaria tiene prioridad dentro de las políticas sociales y se mostró optimista en relación al plan contra el hambre de Nación.

No obstante, sostuvo: “No queremos quedarnos sólo en la provisión de alimentos, la idea es trabajar lo alimentario como uno de los ejes en relación al cuidado, haciendo hincapié en la calidad nutricional y los vínculos que se establecen en relación a la alimentación”.