Hay enfermedades intestinales que se confunden con otras y pueden ser peligrosas

¿Cuándo empezaron las dificultades para él? Lo primero que recuerda son "los dolores abdominales, el sangrado y la necesidad de ir muchas veces por día al baño; era tan grande el malestar que no podía pasar ni dos horas bien. Así que me hicieron una colonoscopía y me diagnosticaron una poliposis múltiple. Pero como no mejoraba fui a una médica, especialista en colitis ulcerosa, que repitió los estudios y me dio el diagnóstico. Yo no tenía idea de qué se trataba", cuenta.

Luego le indicaron corticoides, tomó antiinflamatorios y de alguna manera se estabilizó, pero esa calma duró poco tiempo. "Fue así que inicié una terapia con un medicamento biológico que consiste en una inyección cada 15 días y empecé a tratarme con otro profesional", indicó. El ir y venir de un médico a otro también es algo habitual para quienes conviven con enfermedades crónicas y poco usuales.

Signos y síntomas

La enfermedad inflamatoria intestinal (que agrupa a la Enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otras) no es común pero hay muchos más pacientes de los que se diagnostican cada año. En Argentina es considerada una enfermedad poco frecuente y por ese motivo la especialización en su manejo es difícil de adquirir.

"No hay estadísticas serias y confiables hasta el momento en un país", admiten desde la entidad, que justamente busca que se haga un registro nacional para conocer la prevalencia en nuestro medio.

Estas enfermedades autoinmunes, crónicas e inflamatorias del aparato gastrointestinal en general se presentan de formas variables. Los síntomas dependen del segmento del tracto intestinal comprometido. Existen tres categorías: enfermedad de Crohn (puede afectar cualquier segmento del aparato digestivo desde la boca hasta el ano); colitis ulcerosa (involucra sólo el intestino grueso–colon) y la colitis indeterminada (cuando los síntomas aún no permiten encuadrarla dentro de las anteriores categorías).

"Afecta por igual a hombre y mujeres, y si bien su pico de aparición se observa en adultos jóvenes (segunda y tercera década de la vida), entre el 20 y el 30 por ciento de los pacientes son diagnosticados en la edad pediátrica".

Los principales síntomas son: dolor abdominal, aumento en la frecuencia o urgencia evacuatoria, diarrea persistente por más de cuatro semanas, moco y/o sangrado en las heces, lesiones perianales, fiebre o vómitos.

En niños y adolescentes puede existir retraso del crecimiento y desarrollo. También es posible que se presenten manifestaciones extra intestinales como inflamación de las articulaciones y/o los ojos, llagas en la boca, problemas en la piel, el hígado, y/o trastornos renales.

Diagnóstico y tratamiento

"Estamos convencidos de que el subdiagnóstico es alto, es decir, que hay chicos y grandes que están siendo tratados por otros problemas cuando tienen alguna enfermedad intestinal inflamatoria. Por eso pedimos que se hable más de este tema, que las familias lo conozcan y la gente lo pregunte a sus médicos", señala Claudio.

"Lamentablemente hablamos de un problema que no tiene cura pero hay medicamentos y tratamientos que calman los síntomas ayudándonos a pasarla mejor, que no es poco", reflexiona Claudio, quien comentó que son muchas las personas que son discriminadas por las características de la enfermedad, no comprendidas por su entorno ("a mí me decían que me la pasaba en el baño para no laburar y esto es común, ni tus compañeros ni tus amigos o familiares a veces te entienden y es muy dificil").

También es frecuente que aparezcan inconvenientes para que las obras sociales o empresas de medicina prepaga reconozcan los estudios y terapias, aún con certificado de discapacidad, que en general se tramita en estos casos.

Claudio, que además de su problema autoinmune tiene sobrepeso, contó que en esta pandemia la está pasando mal: "No hay mucha empatía con los grupos de riesgo, nadie imagina lo complicado que es no salir ni a la esquina o tener miedo de contagiarte. Tu familia también lo sufre. En mi caso tengo dos hijos, de 25 y 20 años, que tienen que limitar muchas de sus actividades para que yo no esté en riesgo. Y a nivel social hay algo feo, como que la gente piensa: y bueno, si tenés problemas cuidate vos; hay poca solidaridad, pero eso pasa en general con todos los que tenemos que pasar por una enfermedad poco frecuente", dice, y agrega: "Unidos, acompañándonos, no bajamos los brazos, también queremos que la gente sepa que si tiene un problema como éste no están solos y que necesitamos una Ley que nos ampare. Vamos a luchar cada vez más por eso".

Quienes deseen tener más información pueden acceder a la página www.fundeccucom.ar