Hay colectivos, pero el reclamo salarial sigue sin resolución

En tal sentido, Fernández no ahorró críticas hacia los gobernadores del interior del país al subrayar que “una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior, pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal”.

Y trascartón, el titular de UTA Nacional advirtió que “de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, una vez concluido el período de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca”, para advertir: “El salario no se negocia”.

En la previa, el encuentro anunciado para las 15 de ayer entre dirigentes de UTA, gremio de los choferes de colectivos, y Fatap (Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros, núcleo empresario del rubro) arrancó más tarde y luego hubo cuarto intermedio.

Luego, un segundo impasse, que incrementó las incógnitas a medida de que avanzaba la noche, produjo momentos de incertidumbre que se disiparon cuando hacia las 20 llegó el comunicado donde se confirmaba el aval a la conciliación obligatoria.

Esta decisión alejó al menos por 5 días, el paro de actividades previsto por 72 horas desde este martes, algo que quedó desactivado.

Cabe recordar que la pulseada es por alcanzar un demorado acuerdo paritario, cuya falta de resolución movió a los choferes a declarar un cese laboral hace diez días, aunque la medida duró pocas horas, ya que terminaron acatando la conciliación obligatoria dictada oportunamente por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Una escena gremial que se repitió en la noche del lunes, sin llegar, esta vez, a poner en marcha la huelga. Amén de ello, los reclamos de un incremento salarial sigue en suspenso y a la espera de definiciones.

La pulseada entre las partes tiene un telón de fondo. Mientras los choferes del Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y sus patronales porteñas se vieron beneficiadas por una compensación automática de subsidios del gobierno nacional para resolver el conflicto salarial, en el interior del país, la lógica es otra. Por ello, sobrevuelan los conflictos salariales en forma reiterativa cada vez que comienzan a profundizarse los desequilibrios financieros de las transportistas.

“Estamos a mediados de mayo y todavía no conseguimos un retroactivo a enero para combatir la inflación que nos corroe el salario”, subrayó el titular de UTA Rosario, Sergio Copello.

El líder gremial advirtió que los choferes “no vamos a seguir financiando al sistema de transporte. Las intendencias y la provincia tendrán que hacer los esfuerzos necesarios. Si no pueden aumentar las tarifas por una cuestión política y se otorgan más franquicias para que la gente no pague el servicio, nosotros no vamos a solventar todo eso con nuestros salario”.

Ya en la noche del lunes, el titular del gremio en Rosario destacó que “nos vemos obligados a acatar la conciliación obligatoria por 5 días, hay transporte en éstos días”.

En cuanto al tema de fondo, Copello reiteró un reclamo histórico que por décadas no logra equilibrar el panorama entre Capital Federal y el interior; en cuanto a la inequidad en la distribución de los subsidios a los sistemas de transporte.

“El empresario necesita más subsidios y para una parte del país recibe muchos más que el resto y estamos en la misma. Pero sino nos dan la paritaria vamos a hacer crujir el transporte”, adelantó.

En tal sentido, Copello remarcó que el gobierno provincial “no estuvo presente” en las tratativas a diferencia de Nación, para reiterar: “Deberían responder ellos por qué no estuvieron. Seguramente se comunicarán estos días. Tuvimos esperanza en el 2020, ahora mucho más. Todavía no perdimos nada. No es grato acatar una conciliación, pero lo vamos a sacar adelante”.

UTA reclamó a las provincias

La semana pasada, la UTA había emitido un comunicado advirtiendo la falta de avances de la negociación, pero aclarando que cumplía la conciliación obligatoria. Este disciplinamiento volvió a ocurrir no sin antes mostrar el profundo malestar con la falta de participación de las provincias en resolver el conflicto.

“Pedimos al Estado nacional, las provincias y los empresarios que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial. No han dimensionado la magnitud del problema, dilatando la firma”, se remarcaba días atrás.