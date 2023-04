Hallan en un volquete una camiseta de firmada por el equipo de Central y buscan al dueño

Por eso, tanto a Franco Kozoriz , el muchacho que halló la camiseta, como a los tuiteros que likearon y comentaron el posteo le llamó la atención donde había sido abandonada : en el interior de un volquete, entre desechos varios y sin otro destino que el olvido, si no fuera por el rescate emotivo que hizo de este apreciado trofeo para todo hincha de Central. La camiseta, que no es la titular con los bastones azules y amarillos sino la suplente, está intacta , lo mismo que marco y el vidrio que la protegen.

Eso es lo que se puede apreciar en las fotografías que tomó Franco, quien se identifica como estudiante de la Licenciatura de Comunicación Social, en la publicación que tituló: "CAMISETA BUSCA ENCONTRARSE CON SU DUEÑO@" y en el que relata: "El domingo a la noche caminaba por barrio Echesortu y me encontré en un volquete un lindo cuadro. Cuando me acerco, lo doy vuelta y era una camiseta enmarcada de Rosario Central firmada por el plantel 2016-17 según mis averiguaciones" .

Los memoriosos, y más los fanáticos de Central, recuerdan bien al equipo, que bajo la conducción técnica de Eduardo"Chacho" Coudet y Marco Ruben como gran goleador tantas ilusiones le dio al pueblo canalla. En los posteos no se puede distinguir quiénes firmaron la camiseta, que luce la tradicional pipa de Nike, la marca que vistió al plantel en aquellos tiempos, acaso como reasguro para comprobar si el que la reclama como suya puede identificarlas.

El muchacho que la halló lo aclara en un hilo de Twitter. "La camiseta tiene detalles que sólo su dueñ@ puede saber". explica para no dejar dudas que solo se la entregará a su propietario y si la búsqueda que emprendió vía las redes sociales no de resultados aclaró: " En caso de no aparecer su dueñ@ legítimo con pruebas fehacientes será donada a una ONG para su uso benéfico". Y advirtió: "Un conocido hizo llegar esta historia al Sr. al que le robaron su colección y no es de él".

Aludía a Ramón, el hincha de Central que fue víctima de un robo en su casa y le llevaron la colección de camisetas canallas que había logrado juntar con gran sacrificio y que era su gran tesoro. Los ladrones entraron a la vivienda luego de hacer un boquete en la pared y se llevaron todas el esfuerzo de su vida. Conmovidos por su relato, hinchas, jugadores y ex jugadores del club de Arroyito, entre ellos el Chaqueño Herrera, le obsequiaron las suyas para que pueda reconstruir la colección.

Franco explicó los motivos de su publicación: "En fin, hago pública esta historia porque tengo el afán de encontrar al dueño de la misma, debido al excelente estado en que se encuentra el cuadro/prenda y lo raro que me parece que la hayan dejado en la calle", y de inmediato varios tuiteros elogiaron su gesto y trataron de ayudarlo en su empresa, no solo replicaron la publicación sino que además le dieron ideas para dar con el dueño de la camiseta enmarcada.

El usuario de Twitter @marumorelo, canalla "desde la panza hasta el cajón", como él mismo cuenta en su perfil de la red social, le dio una pista que entusiasmó a Franco: "Había un bar en la calle Mendoza al 3400 o 3500 que lo asaltaron varias veces y le robaron camisetas que tenía enmarcadas. Seguro es de esa colección. El barrio coincide", el contó y abrió una luz de esperanza la investigación.

"Toda ayuda me viene bien para dar con el dueño de la camiseta", aseguró Franco a La Capital, quien confesó que es hincha de Newell's y "cero fútbol", así que tuvo que recurrir a sus amigos canallas para entender a ciencia cierta de qué se trataba su hallazgo. "Me dio mucha intriga saber como la camiseta, que imagino que para el dueño debe ser muy importante, terminó tirada en la calle, por eso la publiqué en Twiter", añadió.

"Tengo muchas teorías, pero ninguna me cierra", admitió el muchacho de 23 años, quien no es vecino de Echesortu, donde hizo el hallazgo. "Me dijeron que podía ser del hincha al que le robaron la colección de la casa, pero le preguntamos y nos dijo que no era suya; que podía se parte del botín de un robo de un bar, pero todavía no sabemos cuál; y también que la podía haber tirado una ex despechada, pero es una visión muy machista y la descarto de plano", relató.

Lo cierto es que hasta ahora no hay novedades sobre quién es el dueño o la dueña de la camiseta, no hay ninguna pista, ningún indicio. No obstante, Franco confía que con el revuelo que se armó en las rede sociales va a dar con él o ella y va a conocer la verdadera historia de la camiseta canalla abandonada y encontrada. "Si no la voy a donar a una ONG para ver si se puede aprovechar para recaudar fondos para una buena causa, pero creo que vamos a dar con el dueño", concluyó Franco.