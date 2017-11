Habló uno de los sobrevivientes del atentado y avaló que se traslade el Día del Amigo

Ariel Benvenuto, uno de los sobrevivientes del atentado en Manhattan del pasado martes a la tarde donde perdieron la vida ocho personas, entre ellos cinco rosarinos, avaló la idea de que se traslade el Día del Amigo al 31 de octubre para recordar al grupo de excompañeros del Politécnico que perdieron la vida.

La idea surgió en la denominada Peña de los Martes del torneo de fútbol interno del Club Fisherton, donde juega Benvenuto, quienes hicieron pública su idea en una nota publicada hoy en La Capital.

Embed #Procopio830 | Ariel Benvenuto, sobreviviente de la tragedia de Nueva York "Hay que homenajear a la amistad" https://t.co/owEWDSmErj pic.twitter.com/y8G9dqjfWN — La Ocho am830 (@laochoam830) 3 de noviembre de 2017



"No queremos lastimar a nadie, ni que se mezclen las cosas. Sabemos que es un momento de tremendo dolor y desde ese lugar lanzamos la iniciativa", dijo a este medio Gabriel, uno de los amigos de Benvenuto.

Pero precisamente en ese marco de respeto no sólo por las víctimas sino por todas las familias afectadas, es que el grupo decidió contactarse vía Whatsap con Benvenuto para comentarle la idea.

La respuesta desde Estados Unidos no se hizo esperar y hoy, en el programa Procopio 830, se reprodujo el audio: "Hola muchachos, leo todos los días lo que ponen en el grupo y es la manera de que me acompañen. Por supuesto que no hay problemas. Ustedes saben lo que es la amistad. Manejénlo tranquilo, hagan lo que quieran. Yo pienso igual que los que quedamos y estamos acá. No hay drama y me parece buenísimo y muy respetuoso que me consulten pero denle para adelante. Es homenajear a la amistad, no a nosotros".