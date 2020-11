Habilitarán el sábado 28 la apertura de los sectores sociales de los clubes

Ante las demoras, los clubes organizados presentaron una carta al mandatario en la que dan cuenta de la inversión que debieron hacer para adaptarse a los protocolos para la apertura, tanto en su faz deportiva como social, y celebran la comunicación de los protocolos de pileta y colonia, que arrancaría la primera semana de diciembre. Sin embargo, advierten que esperaban un guiño de las autoridades para abrir el mismo día que La Florida paga, que es mañana, por una cuestión de “sentido común”.

Se trata de las instituciones con mayor vida social de la ciudad, entre las que se cuentan Provincial, Jockey, Náutico, Gimnasia y Esgrima, Old Resian, Universitario, Plaza, Regatas, Remeros y Bancario, entre otros. “Hay clubes que tienen playa, pero hoy no pueden abrir las instalaciones y La Florida sí. Entendemos que hay que evitar otra vez la aglomeración en la costanera, teniendo pulmones a lo largo de toda la costa. Estamos en iguales condiciones para abrir, porque tenemos los mismos protocolos que creemos razonables y cumplibles”, dijo Sebastián Franco, presidente del Club Provincial.

A su vez, detalló que vienen pidiendo una mesa de diálogo para participar en las discusiones, y mayor coordinación entre las carteras de Salud y Deportes. “Que las decisiones las tome la gestión, pero que nos escuchen para que no se den estas situaciones”, aportó. También dijo que aguardan a que salga el decreto provincial que habilite las prácticas deportivas colectivas que ya autorizó Nación hace días, cuyo protocolo ya tienen bastante avanzado con la provincia.

Rebelión

“Si abre La Florida, Náutico abre”, afirmó el dirigente Pablo Creolani. “Nosotros tenemos playa, somos un club de la costa, con el mismo razonamiento de poder abrir un balneario municipal, queremos abrir la vida social del club con todos los protocolos ya presentados”, enumeró. La pileta ya está en funcionamiento a nivel deportivo, e intentarán sumar el nado recreativo, cada uno con sus medidas y respetando los aforos permitidos, a partir de mañana, entendiendo que benefician a la descongestión de la cantidad de gente en los espacios públicos.

Creolani se quejó porque “con la baja de cantidad de casos de Covid y desocupación en las camas en los efectores, ya no encontramos razón para abrir La Florida y no los clubes. ¿No sirvió eso para avanzar a nivel institucional?”, se preguntó. Y advirtió que “ya no se puede estar así, es una atrocidad a nivel social lo que están haciendo”, ya que “gran parte de la gente piensa que seguir cerrado es una decisión del club. Yo ya no tengo más discurso. Todo el mundo llama cada 5 minutos. No se puede sostener más. Ya hemos perdido el sentido común en todo”, dijo indignado.

Piletas

En tanto, ayer comenzaron las inscripciones para la temporada de pileta en algunos de los clubes, mientras otros se encuentran definiendo aún los precios. Algo es seguro: muchos premiarán a los socios que hicieron el esfuerzo de seguir pagando la cuota mientras las entidades tuvieron las puertas cerradas.

Por ejemplo, Náutico Sportivo Avellaneda ya lanzó los abonos y para los que pagaron regularmente todo el año, habrá un descuento del 50 por ciento que dejará el valor de la temporada en 1.800 pesos, aunque por protocolo del club la limitación a la mitad del aforo permitirá que concurran día por medio.

Los que no pudieron pagar mes a mes pero se pusieron al día, abonarán 3.600 pesos. “Tenemos gran afluencia de gente que se ha acercado para ponerse al día. En estos últimos días volvió un 20 por ciento de los que se habían ido”, manifestó el vicepresidente Pablo Creolani.

Por su parte, en Atalaya, comenzaron a inscribirse y ya hay cola en la puerta del club porque por restricción que impone el protocolo sanitario, sólo habrá un cupo de 200 personas para la pileta.