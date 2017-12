Las playas de estacionamiento del microcentro y sus adyacencias muestran una gran variedad de elevados precios y, a pesar de ello, no dan abasto respecto a cupos mensuales. En algunas ya piden valores que rozan los 3 mil pesos por mes para dejar el auto allí y otras tienen 40 automovilistas en lista de espera por un box dentro del garaje. En un año subió casi el doble lo que cuesta dejar el vehículo a resguardo.

La Capital realizó un relevamiento por las cocheras del área central que se encuentran en zonas de influencia (bancos y financieras, Tribunales provinciales y en calles en las que rige el carril exclusivo) y constató una gran brecha tarifaria en cuanto a estadías mensuales.

Algo es seguro, hubo un crecimiento exponencial en las tarifas de las cocheras céntricas. Este diario narró, en su edición del 6 de marzo del año pasado, que se podían encontrar precios entre los 960 y los 1.600 pesos para usar un box en una cochera del microcentro. Esas variantes quedaron en el pasado.

Hoy, dependiendo de las zonas y de las comodidades de cada playa, los precios llegan a tener más de 1.500 pesos de diferencia. Sin embargo, la variación de montos que más llama la atención es la que se observa desde Córdoba y Corrientes hacia el río.

Estacionar en el corazón del microcentro puede costar hasta 2.800 pesos por mes ó 490 por día. Mientras que si se continúa por Corrientes cinco cuadras hacia la costanera se pueden encontrar playas de "sólo" 1.100 pesos de tarifa mensual ó 280 pesos diarios, con posibilidad de dejar el auto libremente los fines de semana, feriados y con llaves del portón para el propietario del vehículo.

A mitad de camino entre ambas playas, en San Lorenzo entre Corrientes y Entre Ríos, el precio llega a un promedio entre las cocheras anteriormente mencionadas: la tarifa diaria es de 330 pesos.

Respecto a las permanencias por día, las diferencias de precios no son tan notorias. En promedio, en el microcentro se manejan entre los 250 y los 350 pesos, aunque algunos pasan los 400 pesos y otros pocos quedan al borde de los 500 pesos diarios.

Sin embargo, siempre conviene dejar el auto de manera mensual: un simple cálculo matemático respalda esa decisión.

Pocos espacios

A pesar del costo que representa dejar los autos en las cocheras céntricas, casi no hay cupos mensuales. Y una de las solicitudes comunes en algunos de los garajes es que el vehículo esté, durante el día, fuera de la playa.

La cochera que más demanda mostró a futuro se encuentra a dos cuadras de bulevar Oroño, en la zona de Córdoba y Santiago. Allí, por el momento, tienen sólo un cupo para dejar el auto de manera mensual. Además de manejar tres tarifas distintas (1.600 pesos en el piso de arriba, afuera; 1.800 pesos en el mismo nivel, pero bajo techo y 2.200 en la planta baja) tiene una larga lista de espera, que llega a 40 propietarios de automóviles.

De los estacionamientos consultados, sólo uno, en Buenos Aires entre Mendoza y San Juan, permite dejar el auto todo el día, durante todo el año, al módico precio de 1.900 pesos por mes.

Esa decisión va a contramano de la mayoría de los garajes. Las estadías mensuales de las demás playas son sólo nocturnas, pudiendo dejar el auto sólo de 20 a 8 del día siguiente. Esto se basa en que muchos prefieren aprovechar el día, cuando los autos ingresan en grandes cantidades al microcentro.

Más alejado

En la zona de los Tribunales provinciales el precio no es tan dispar como en el microcentro. Las tarifas oscilan entre los 1.600 y los 1.800 pesos por mes. No obstante, en una de las playas que se encuentra en Moreno al 1500 el vehículo no puede quedar allí durante las horas de mayor movimiento en el edificio de Montevideo y Balcarce, entre las 8 y las 13, aproximadamente.

Y así, en un marco de absoluta disparidad, las tarifas suben y, de acuerdo a la ubicación, en mayor o menor proporción. Algo es seguro: en Rosario guardar el auto en una cochera no es para todos los bolsillos.