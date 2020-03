Golpeó al guardia de su edificio cuando lo increpó por no aislarse

El inquilino de un departamento del partido bonaerense de Vicente López atacó a puñetazos al vigilador privado del edificio cuando éste lo acusó de no cumplir con el protocolo de aislamiento ante la pandemia de coronavirus luego de haber regresado de los Estados Unidos, y tras el hecho quedó aprehendido con arresto domiciliario por “lesiones”, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

La agresión, que quedó filmada por las cámaras de seguridad del lugar y cuyas imágenes se viralizaron por las redes sociales, provocó la reacción del presidente Alberto Fernández, quien pidió ser “severos” con quienes “no acepten la cuarentena” y aseguró que iría “personalmente a encerrarlo”.

“Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todos entiendan que no se puede jugar de ese modo”, afirmó ayer el presidente, al ser consultado sobre lo sucedido.

El hecho ocurrió cerca de las 21.20 de anteanoche en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, en el mencionado partido de la zona norte del conurbano bonaerense, cuando el vigilador identificado por la Policía como Gustavo Granucci denunció la agresión por parte de un inquilino.

Según las fuentes, el ataque se produjo en la garita del vigilador, adonde el inquilino, identificado como Miguel Angel Paz, se presentó visiblemente molesto y comenzó a insultar al empleado de seguridad porque éste le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus para las personas que regresan de viajes de países extranjeros donde circula el virus.

“La c... de tu madre, ¿vos me estás amenazando a mí?”, dijo Paz a Granucci, quien le respondió que no lo estaba “amenazando” cuando le decía que le iba a aplicar una multa.

“Vos no estás cumpliendo con el protocolo de sanidad, tomatelá de acá, salí de la guardia”, le pidió el vigilador, a lo que el inquilino se rehusó y dijo: “¿Vos querés tener un problema conmigo?”

Entonces, Granucci lo empujó hacia el exterior de la garita, a raíz de lo cual el inquilino le propinó una serie de puñetazos (al menos 20) en la cabeza y en la espalda, al tiempo que volvió a insultarlo.

“Te voy a matar, la c... de tu madre”, amenazó el vecino, vestido con una remera blanca, pantalón corto y zapatillas, al final de la golpiza y antes de retirarse del lugar lo desafió: “¿Querés seguir haciéndote el loco conmigo?”

En ese momento, el vigilador, quien en ningún momento respondió la agresión, tomó su teléfono celular y llamó al 911, por lo que intervino personal policial del Comando de Patrullas local, que retuvo al agresor en su domicilio, y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) para asistir al denunciante y determinar si ambos hombres se encuentran infectados con el virus Covid-19.

A su vez, el empleado de seguridad debió ser asistido en el Hospital Houssay de Vicente López por unos cortes en el rostro, al tiempo que el análisis de coronavirus dio resultado negativo, dijeron los informantes judiciales.

También intervino el fiscal de turno en Vicente López, Martín Gómez, quien ordenó la aprehensión de Paz con arresto domiciliario por el delito de “lesiones” y en las próximas horas le tomará declaración indagatoria por videoconferencia para preservar el cumplimiento del aislamiento.

Además, interviene el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia, agregaron las fuentes.

De acuerdo a los voceros judiciales, a través de Migraciones se constató que el acusado llegó al país el 12 de marzo último y que hasta ayer a la tarde no presentaba síntomas de coronavirus.

Tras conocerse las imágenes, el presidente Alberto Fernández consideró que “hay que ser severos con quienes no acepten la cuarentena”.

“Tenemos que ser inflexibles con eso, esto no es mano dura sino protección. Es exactamente lo contrario. Ayúdennos”, dijo.

Fernández contó que se comunicó “por mensaje directo con la persona que sacó la noticia en Twitter” y le pidió “los datos” del lugar donde ocurrió el episodio.

“Ese señor va a pagar las consecuencias de lo que ha hecho, más allá de las lesiones que le ha causado al pobre guardia, es un verdadero irresponsable que no puede circular. Con esos personajes tenemos que terminar, no tienen noción del daño que causan”, concluyó el presidente.