El próximo miércoles, los concejales de la comisión de Ecología recibirán la ordenanza que busca establecer un protocolo para el uso del glifosato en la ciudad. Esa iniciativa fue pergeñada el jueves pasado, en medio de una polémica sesión donde se decidió dar marcha atrás con la ordenanza que prohibió al herbicida, aprobada por unanimidad hace sólo dos semanas. Pero la nueva propuesta deberá sortear una comisión donde sus impulsores, el Pro y el socialismo, son minoría.

La próxima reunión de Ecología será la última que se realice con la composición actual del Concejo Municipal. Allí recalará el próximo miércoles el proyecto presentado con las firmas de los representantes del Pro y el Frente Progresista. La iniciativa promueve la creación de un protocolo para la utilización de herbicidas "de toxicología A, B y C" tanto para uso en suelos productivos como en espacios públicos.

Además establece que será la Subsecretaría de Medio Ambiente del municipio la encargada de establecer los procedimientos adecuados para el uso de estos productos.

La iniciativa se gestó luego de una reunión en la que participaron 16 referentes de la agroindustria y fue duramente cuestionada por organizaciones socioambientales que consideraron "lamentable" la actitud de dar marcha atrás con la prohibición, "cediendo a las presiones del lobby sojero". En otras localidades, rige ese impedimento .

Los argumentos

El debate en torno a este cambio sin escalas, de la prohibición del polémico herbicida al cumplimiento de un protocolo para su utilización, comenzará pasado mañana en la comisión de Ecología. Su presidente, Osvaldo Miatello, fue justamente el autor de la propuesta de sacar al glifosato fuera de los límites de la ciudad. Y el socialismo y el Pro están en minoría.

"No es serio introducir modificaciones a una ordenanza que no está reglamentada ni vetada y que fue aprobada por unanimidad hace dos semanas", criticó Carola Nin, referente de Compromiso por Rosario, bloque que comparte con Miatello.

Y recordó que durante la sesión del 16 de noviembre pasado, cuando se aprobó la norma, el concejal advirtió incluso sobre el impacto que iba a tener la ordenanza que enfrenta los intereses de poderosas empresas. "El tema no pasó desapercibido", destacó.

No obstante, como la norma aún no cumplió el plazo para su entrada en vigencia, "corresponde a la intendenta decir si está o no de acuerdo con la prohibición", advirtió Nin. Y subrayó que "no corresponde que el Concejo trate el proyecto".

Desde el socialismo, los argumentos son otros. "Es saludable que, si se cometió un error aprobando una ordenanza, sea el mismo Concejo quien lo resuelva", sostuvo Verónica Irizar.

La concejala consideró que "faltó debate" en torno a la norma que prohibió el uso del herbicida y confió en que se pueda llegar a una "alternativa superadora".

La referente del socialismo remarcó que la nueva propuesta "no tiene nada que ver" con la presión de las entidades vinculadas a la agroindustria sino "con varios problemas que tiene la ordenanza", como por ejemplo hacer eje en un solo producto, "lo que habilita el uso de otros más riesgosos".

Irizar recordó que Rosario "fue pionera en contar con una norma que regula el uso de fitosanitarios y porque la salud pública es nuestra principal preocupación, creemos que merecemos tener un debate más profundo sobre este tema".

La discusión recién comienza.