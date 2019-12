Gestión con transparencia basada en la participación

Germán Picarelli, candidato a presidente al Colegio de Arquitectos de la provincia por Proyectar destacó que "la entidad necesita una administración transparente, con claridad en los presupuestos y acceso público a sus cuentas. Para eso es fundamental que los matriculados se involucren, participen y voten".Para fomentar la renovación permanente de autoridades contó que asumieron "un compromiso ante escribano público, para no perpetuarnos en la conducción, tanto en el distrito local como en el provincial. Para evitar que sigan saltando de un cargo a otro, y no se produzcan enquistamientos", recalcó.Se comprometió además a "promover un colegio abierto, representativo de la matrícula. Que todos los profesionales de la provincia se sientan en igualdad de condiciones. No como pasa ahora con Rosario, que maneja el directorio provincial. Vamos a conducirnos de manera, amplia, inclusiva y participativa". Y apuntaló la idea de "jerarquizar la institución con una gestión transparente y eficiente, para dar previsibilidad y garantías. Implementaremos auditorías externas y fortaleceremos la Caja. Defenderemos los intereses de los profesionales. Por eso vamos a implementar reuniones rotativas en todos los distritos".